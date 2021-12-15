https://ria.ru/20211215/obstrel-1763955654.html

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела - РИА Новости, 15.12.2021

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:18

2021-12-15T22:18

2021-12-15T22:19

в мире

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – один обстрел", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что в провинции в результате снайперского обстрела террористов из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа погиб сирийский военнослужащий. В результате минометного обстрела террористов из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хаззарин один сирийский военный получил ранение.Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария и обратно, Аджами – Манбидж и обратно, Метрас - Хазина и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камышлы – Телль-Стайх обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно, добавил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211214/patrulirovanie-1763589818.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)