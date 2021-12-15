22:18 15.12.2021 (обновлено: 22:19 15.12.2021)
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела
В Идлибе погиб сирийский военный из-за снайперского обстрела террористов
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – один обстрел", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что в провинции в результате снайперского обстрела террористов из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа погиб сирийский военнослужащий. В результате минометного обстрела террористов из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хаззарин один сирийский военный получил ранение.
Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария и обратно, Аджами – Манбидж и обратно, Метрас - Хазина и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камышлы – Телль-Стайх обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно, добавил Кулить.
* Запрещенная в России террористическая группировка