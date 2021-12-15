https://ria.ru/20211215/neuvazhenie-1763770862.html
Палата представителей сочла неуважением действия экс-помощника Трампа
Палата представителей сочла неуважением действия экс-помощника Трампа - РИА Новости, 15.12.2021
Палата представителей сочла неуважением действия экс-помощника Трампа
Палата представителей конгресса США сочла неуважением отказ бывшего главы аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марка Медоуза давать показания расследующему... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:19
2021-12-15T07:19
2021-12-15T07:19
в мире
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джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США сочла неуважением отказ бывшего главы аппарата Белого дома при Дональде Трампе Марка Медоуза давать показания расследующему штурм Капитолия комитету, свидетельствуют результаты голосования.Перед законодателями был поставлен вопрос о том, является ли действия Медоуза неуважением к конгрессу. В США подобное считается уголовным преступлением, за которое грозит ответственность. Медоуз ранее сослался на так называемую привилегию исполнительной власти, ограничивающую отчетность Белого дома перед конгрессом. Комитет конгресса считает, что привилегии есть только у действующего президента, а президент Джо Байден не пытался заблокировать показания Медоуза комитету.Ранее адвокаты Медоуза уведомили комитет о его намерении предоставить документы, которые интересуют законодателей, и готовности явиться для дачи показаний, но затем он изменил решение.Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
https://ria.ru/20211209/obvinenie-1762857316.html
сша
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
Палата представителей сочла неуважением действия экс-помощника Трампа
Палата представителей сочла преступным неуважением действия экс-помощника Трампа Медоуза