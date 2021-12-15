Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов - РИА Новости, 15.12.2021
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:44
2021-12-15T16:49
владимир путин
михаил мишустин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763860231_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_a3ecc7ad4909ed99cb3ff420f639cefc.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию нацпроектов.На заседании совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что по выполнению нацпланов есть как недоработки, так и результаты."Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", — сказал Путин.Он подчеркнул, что нужна каждодневная вовлеченность всех участников, максимальная ответственность и полная отдача сил.Путин также обратился с просьбой к Мишустину определить приоритеты в вопросе реализации нацпроектов."Здесь совершенно точно какие-то вещи, может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть. А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", — отметил глава государства.По его словам, задержки в этой сфере могут привести к тому, что потребуются деньги не только для достижения нужного уровня эффективной работы, но и для того, чтобы "закрывать дыры, которые за это время возникнут".Национальные проекты — принятая в 2018 году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост"."Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура."Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология."Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
https://ria.ru/20211215/itogi-1763870150.html
https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html
https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763860231_819:369:3058:2048_1920x0_80_0_0_df6b1c136e6ef69dd7c65859434dc7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мишустин, россия, экономика
15:44 15.12.2021 (обновлено: 16:49 15.12.2021)
 
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов

Президент Путин поручил премьеру Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 Президент РФ Владимир Путин заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию нацпроектов.
На заседании совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что по выполнению нацпланов есть как недоработки, так и результаты.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15:48
Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения
"Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что нужна каждодневная вовлеченность всех участников, максимальная ответственность и полная отдача сил.

"Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины — с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", — добавил президент.

Путин также обратился с просьбой к Мишустину определить приоритеты в вопросе реализации нацпроектов.
"Здесь совершенно точно какие-то вещи, может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть. А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", — отметил глава государства.
По его словам, задержки в этой сфере могут привести к тому, что потребуются деньги не только для достижения нужного уровня эффективной работы, но и для того, чтобы "закрывать дыры, которые за это время возникнут".
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:19
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана
Национальные проекты — принятая в 2018 году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:25
Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты
 
Владимир ПутинМихаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"