https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов - РИА Новости, 15.12.2021
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:44
2021-12-15T15:44
2021-12-15T16:49
владимир путин
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию нацпроектов.На заседании совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что по выполнению нацпланов есть как недоработки, так и результаты."Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", — сказал Путин.Он подчеркнул, что нужна каждодневная вовлеченность всех участников, максимальная ответственность и полная отдача сил.Путин также обратился с просьбой к Мишустину определить приоритеты в вопросе реализации нацпроектов."Здесь совершенно точно какие-то вещи, может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть. А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", — отметил глава государства.По его словам, задержки в этой сфере могут привести к тому, что потребуются деньги не только для достижения нужного уровня эффективной работы, но и для того, чтобы "закрывать дыры, которые за это время возникнут".Национальные проекты — принятая в 2018 году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост"."Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура."Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология."Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
https://ria.ru/20211215/itogi-1763870150.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, экономика
15:44 15.12.2021 (обновлено: 16:49 15.12.2021)
Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
Президент Путин поручил премьеру Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил премьеру Михаилу Мишустину
взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию нацпроектов.
На заседании совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что по выполнению нацпланов есть как недоработки, так и результаты.
"Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что нужна каждодневная вовлеченность всех участников, максимальная ответственность и полная отдача сил.
"Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины — с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", — добавил президент.
Путин также обратился с просьбой к Мишустину определить приоритеты в вопросе реализации нацпроектов.
"Здесь совершенно точно какие-то вещи, может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть. А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", — отметил глава государства.
По его словам, задержки в этой сфере могут привести к тому, что потребуются деньги не только для достижения нужного уровня эффективной работы, но и для того, чтобы "закрывать дыры, которые за это время возникнут".
Национальные проекты — принятая в 2018 году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.