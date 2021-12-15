https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html

Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов

Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов - РИА Новости, 15.12.2021

Путин поручил Мишустину определить приоритеты по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:44

2021-12-15T15:44

2021-12-15T16:49

владимир путин

михаил мишустин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763860231_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_a3ecc7ad4909ed99cb3ff420f639cefc.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на реализацию нацпроектов.На заседании совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что по выполнению нацпланов есть как недоработки, так и результаты."Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", — сказал Путин.Он подчеркнул, что нужна каждодневная вовлеченность всех участников, максимальная ответственность и полная отдача сил.Путин также обратился с просьбой к Мишустину определить приоритеты в вопросе реализации нацпроектов."Здесь совершенно точно какие-то вещи, может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть. А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", — отметил глава государства.По его словам, задержки в этой сфере могут привести к тому, что потребуются деньги не только для достижения нужного уровня эффективной работы, но и для того, чтобы "закрывать дыры, которые за это время возникнут".Национальные проекты — принятая в 2018 году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост"."Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура."Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология."Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.

https://ria.ru/20211215/itogi-1763870150.html

https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html

https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мишустин, россия, экономика