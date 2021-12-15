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Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов
Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов - РИА Новости, 15.12.2021
Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин призвал всех ответственных лиц с максимальной отдачей работать над реализацией национальных проектов и анализировать "узкие места". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:51
2021-12-15T14:51
2021-12-15T15:07
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех ответственных лиц с максимальной отдачей работать над реализацией национальных проектов и анализировать "узкие места"."Нужна каждодневная вовлеченность всех участников национальных проектов, максимальная ответственность и полная отдача сил. Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины - с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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общество, владимир путин, россия
14:51 15.12.2021 (обновлено: 15:07 15.12.2021)
Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов
Президент Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов