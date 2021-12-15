https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763851280.html

Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов

Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов - РИА Новости, 15.12.2021

Путин призвал с максимальной отдачей работать над реализацией нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал всех ответственных лиц с максимальной отдачей работать над реализацией национальных проектов и анализировать "узкие места". РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:51

2021-12-15T14:51

2021-12-15T15:07

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех ответственных лиц с максимальной отдачей работать над реализацией национальных проектов и анализировать "узкие места"."Нужна каждодневная вовлеченность всех участников национальных проектов, максимальная ответственность и полная отдача сил. Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины - с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html

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общество, владимир путин, россия