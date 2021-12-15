https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763850843.html

Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам

Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам - РИА Новости, 15.12.2021

Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:50

2021-12-15T14:50

2021-12-15T15:13

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и результаты, к примеру, выполнен годовой план по ремонту дорожной сети в городских агломерациях, с опережением графика идет расселение аварийного жилья."Есть и недоработки, об этом тоже поговорим. Но и результаты есть. Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763848831.html

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владимир путин, общество, россия