https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763850843.html
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам - РИА Новости, 15.12.2021
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:50
2021-12-15T14:50
2021-12-15T15:13
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и результаты, к примеру, выполнен годовой план по ремонту дорожной сети в городских агломерациях, с опережением графика идет расселение аварийного жилья."Есть и недоработки, об этом тоже поговорим. Но и результаты есть. Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763848831.html
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владимир путин, общество, россия
14:50 15.12.2021 (обновлено: 15:13 15.12.2021)
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам
Президент Путин заявил, что по нацпроектам есть недоработки и результаты