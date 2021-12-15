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https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763850843.html
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам - РИА Новости, 15.12.2021
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:50
2021-12-15T15:13
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и результаты, к примеру, выполнен годовой план по ремонту дорожной сети в городских агломерациях, с опережением графика идет расселение аварийного жилья."Есть и недоработки, об этом тоже поговорим. Но и результаты есть. Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, россия
14:50 15.12.2021 (обновлено: 15:13 15.12.2021)
 
Путин рассказал о недоработках и результатах по нацпроектам

Президент Путин заявил, что по нацпроектам есть недоработки и результаты

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по выполнению нацпланов есть недоработки, но есть и результаты, к примеру, выполнен годовой план по ремонту дорожной сети в городских агломерациях, с опережением графика идет расселение аварийного жилья.
"Есть и недоработки, об этом тоже поговорим. Но и результаты есть. Отмечу, что уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В этих населенных пунктах проживает около половины наших граждан. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек. Это столько, сколько за все два предыдущих года", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 14:43
Путин заявил о росте динамики работы по нацпроектам
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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