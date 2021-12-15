https://ria.ru/20211215/natsproekt-1763936138.html

Чернышенко рассказал о реализации нацпроекта по туризму

Чернышенко рассказал о реализации нацпроекта по туризму - РИА Новости, 15.12.2021

Чернышенко рассказал о реализации нацпроекта по туризму

Реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 88% от плана на текущий год, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:39

2021-12-15T19:39

2021-12-15T19:39

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 88% от плана на текущий год, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ."Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" - это самый молодой, новый проект, ему полгода, он в августе был утвержден и он очень интересный. В нем 17 ФОИВов, по сути оркестровка происходит... Уровень достижения нацпроекта сейчас в районе 88%, что хороший для этого молодого проекта (показатель - ред.)", - сказал Чернышенко.Как позже сообщили РИА в аппарате вице-премьера, большинство мер государственной поддержки, включенные в нацпроект, применяются в отрасли впервые. По ряду показателей обеспечено перевыполнение плана на 2021 год: в том числе количество номерного фонда, отобранного для льготного кредитования превысило план в два раза - 13,96 тысяч номеров вместо плана в 6,15 тысяч единиц; гранты на развитие туризма получили 452 проекта (планировалось 385 проектов). Выше плана оказалось и количество въездных туристских поездок иностранных граждан, а также ряд других показателей.

https://ria.ru/20211215/putin-1763885585.html

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общество, туризм, дмитрий чернышенко, россия