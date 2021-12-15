Советник НАТО призвал всех офицеров ВСУ выучить английский до 2024 года
Советник НАТО Палдунас призвал всех офицеров ВСУ выучить английский язык до 2024 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, до 2024 года… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английским языком. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - приводит слова Палдунаса агентство "Укринформ".
Ранее в министерстве обороны Украины заявляли, что тестирование уровня владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО.
В последние годы на Украине активно внедряются стандарты НАТО в сфере безопасности и обороны. В частности, стандарты альянса внедряются и в украинской армии. Ранее лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО заявил, что Киев продолжит реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше отвечать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.