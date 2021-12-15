https://ria.ru/20211215/naryshkin-1763782369.html

СВР через 50 лет будет что рассказать о своих помощниках, считает Нарышкин

СВР через 50 лет будет что рассказать о своих помощниках, считает Нарышкин - РИА Новости, 15.12.2021

СВР через 50 лет будет что рассказать о своих помощниках, считает Нарышкин

Представители думающей части западного общества, не желающие мириться с либеральной идеологией, противоречащей самой природе человека, сейчас видят в России... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:53

2021-12-15T09:53

2021-12-15T09:53

безопасность

сша

москва

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ким филби

джордж блейк

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представители думающей части западного общества, не желающие мириться с либеральной идеологией, противоречащей самой природе человека, сейчас видят в России защитницу традиционных ценностей, что стимулирует их помогать российской внешней разведке, и через полвека ей будет что рассказать о таких людях, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин."Российская разведка всегда гордилась своими помощниками, сделавшими выбор в пользу служения общечеловеческим ценностям и идеалам, руководствуясь силой своих убеждений", - подчеркнул Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания Службы внешней разведки, отмечаемой 20 декабря.Именно из круга таких людей вышли самые ценные источники отечественной разведки, включая участников знаменитой британской "Кембриджской пятерки", отметил Нарышкин."Увы, идеологический кризис, вызванный распадом СССР, на короткое время затруднил расширение этого круга. Однако по мере того, как наша страна излечивалась от "мракобесия" 1990-х и вновь нащупывала свой самобытный путь и миссию в мире, интерес к нашим ценностям и ориентирам за рубежом опять стал расти", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, неслучайно совпало, что идейное возрождение России происходит на фоне углубляющегося кризиса либеральной идеологии."Думающая часть общества в США, Европе, да и в других странах, подвергшихся либеральной глобализации, испытывает всё большее разочарование от тех уродливых форм, в которые выродились сегодня на Западе экономическая, политическая и личная свобода", - отметил Нарышкин.Нежелание мириться с произволом корпораций, продажностью политиков, нападками на религиозные ценности, намеренным развалом общества и семьи и, наконец, извращённой трактовкой человека является сегодня важным стимулом для представителей интеллектуальной элиты по всему миру вновь искать связи с Россией, пояснил директор СВР."Этот рост авторитета России как носительницы и защитницы традиционных ценностей влияет и на отношения Службы с её помощниками. Могу обещать, что лет через 50 СВР будет что поведать о Филби и Блейках нашего времени", - сказал Нарышкин.При этом для разведки информация о людях, оказывающих ей содействие, - это "святая святых", подчеркнул директор СВР."К огласке подобных сведений, пусть даже относящихся к давним временам, необходимо подходить особо осторожно и взвешенно. Наряду с интересами безопасности наших друзей весомую роль здесь играют и морально-этические аспекты", - пояснил Нарышкин."Кембриджская пятерка" — группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби (1912-1988), который был лидером объединения, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе. Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.Джордж Блейк (1922-2020), бывший офицер британской разведки, работал на СССР с начала 1950-х годов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Всего Блейк рассекретил перед СССР около 400 агентов британской разведки из числа граждан стран социалистического блока.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в британской разведке, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения удалось организовать побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву. Блейку было присвоено звание полковника советской внешней разведки. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.Филби и Блейк были удостоены высшей награды КГБ СССР - знака "Почетный сотрудник госбезопасности".Бронзовые портреты "Кембриджской пятерки" и Блейка размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР России.

https://ria.ru/20211215/svr-1763772112.html

https://ria.ru/20211215/naryshkin-1763776109.html

https://ria.ru/20211215/razvedka-1763772945.html

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