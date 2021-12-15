https://ria.ru/20211215/naryshkin-1763773140.html
Глава СВР рассказал, с кем ведомство сотрудничает наиболее тесно
Глава СВР рассказал, с кем ведомство сотрудничает наиболее тесно - РИА Новости, 15.12.2021
Глава СВР рассказал, с кем ведомство сотрудничает наиболее тесно
Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, а особую ценность представляет... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:14
2021-12-15T08:14
2021-12-15T08:14
индия
китай
сергей нарышкин
шос
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество у Службы внешней разведки России налажено с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, а особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Особую ценность представляет сотрудничество СВР с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, отметил Нарышкин."Исключительно плодотворно развивается партнерство и с коллегами из арабских государств, которые оказывают неоценимую помощь в сфере антитеррора", - добавил он.
https://ria.ru/20211215/razvedka-1763772945.html
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индия, китай, сергей нарышкин, шос, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Глава СВР рассказал, с кем ведомство сотрудничает наиболее тесно
Глава СВР Нарышкин заявил о наиболее тесном сотрудничестве с разведками стран СНГ и ШОС