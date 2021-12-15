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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/muzyka-1763879565.html
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян - РИА Новости, 15.12.2021
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян
Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:46
2021-12-15T16:47
майкл джексон
земфира
queen
би-2
ac/dc
modern talking
мумий тролль
linkin park
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.Среди многообразия музыки 1970-х российских слушателей привлекает рок, причем исключительно иностранный. В топ-10 нет ни одной песни на русском языке.На первой строчке — хит американских рокеров KISS "I Was Made For Lovin’ You". Британцы Queen отметились сразу двумя работами – "Bohemian Rhapsody" и "Don't Stop Me Now". Целых три трэка австралийской рок-группы AC/DC вошли в список (это "Back in Black", "Highway to Hell" и "Thunderstruck").Разбавляют жанр шведская поп-группа ABBA с "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Майкл Джексон с "Billie Jean". Также в десятке оказались британские рокеры Black Sabbath с треком "Paranoid" и американский рок-коллектив Fleetwood Mac с песней "The Chain".В списке популярной музыки 1980-х все также доминирует рок, при этом первые четыре строчки занимает группа Кино ("Хочу перемен", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови"). Также в списке (на 10 месте) Nautilus Pompilius со "Скованные одной цепью". В топе оказались и "Another One Bites The Dust" Queen, "Where Is My Mind?" американской альтернативной команды Pixies.За поп "отвечают" немцы Modern Talking ("Cheri Cheri Lady") и норвежцы a-ha ("Take On Me").Оказалось, что рок-музыка определила и 1990-е. Топ-3 занимает Король и Шут ("Кукла колдуна", "Дурак и молния" и "Прыгну со скалы"). Следом идут мастера гранж-рока Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), а также Мумий Тролль ("Владивосток 2000") и Сплин ("Выхода нет").Среди композиций 2000-х рок остается главным жанром, лидерство у русскоязычных и англоязычных исполнителей.Трэк "Искала" рок-певицы Земфиры вышел на первое место, а "Хочешь?" — на четвертое. Вторую строчку рейтинга занимает украинский дрим-поп-дуэт Flëur с композицией "Формалин".Не менее популярны русские рокеры: третье место у хита "Полковнику никто не пишет" Би-2. В топе также оказались канадцы Three Days Grace с хитом "I Hate Everything About You, альтернативщики Linkin Park с треками "In the End" и "Numb" и "Районы-кварталы" от группы Звери.
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майкл джексон, земфира, queen, би-2, ac/dc, modern talking, мумий тролль, linkin park, abba, король и шут, знаменитости, новости культуры, музыка, группа "кино", a-ha, наутилус помпилиус
16:46 15.12.2021 (обновлено: 16:47 15.12.2021)
 
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян

Spotify рассказал, что у российских слушателей популярны KISS, Queen, Кино и Linkin Park

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыканты группы Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс выступают на концерте в СК "Олимпийский" в Москве
Музыканты группы Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс выступают на концерте в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.

"Spotify проанализировал песни 1970-х, 80-х, 90-х и нулевых и выяснил, какая музыка прошлого пользуются наибольшим успехом сегодня. В топе каждого десятилетия преобладает рок-звучание", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди многообразия музыки 1970-х российских слушателей привлекает рок, причем исключительно иностранный. В топ-10 нет ни одной песни на русском языке.
На первой строчке — хит американских рокеров KISS "I Was Made For Lovin’ You". Британцы Queen отметились сразу двумя работами – "Bohemian Rhapsody" и "Don't Stop Me Now". Целых три трэка австралийской рок-группы AC/DC вошли в список (это "Back in Black", "Highway to Hell" и "Thunderstruck").
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Разбавляют жанр шведская поп-группа ABBA с "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Майкл Джексон с "Billie Jean". Также в десятке оказались британские рокеры Black Sabbath с треком "Paranoid" и американский рок-коллектив Fleetwood Mac с песней "The Chain".
В списке популярной музыки 1980-х все также доминирует рок, при этом первые четыре строчки занимает группа Кино ("Хочу перемен", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови"). Также в списке (на 10 месте) Nautilus Pompilius со "Скованные одной цепью". В топе оказались и "Another One Bites The Dust" Queen, "Where Is My Mind?" американской альтернативной команды Pixies.
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-ХаллГруппа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
Группа Кино после концерта в ДК пищевиков. 1984
1 из 3
Группа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-Халл
© РИА Новости / Антон ХлыщенкоNautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
Nautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
2 из 3
Nautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
© РИА Новости / Антон Хлыщенко
CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, GermanyРок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
Рок-группа Queen во время концерта во Франкфурте, Германия
3 из 3
Рок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, Germany
1 из 3
Группа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-Халл
2 из 3
Nautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
© РИА Новости / Антон Хлыщенко
3 из 3
Рок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, Germany
За поп "отвечают" немцы Modern Talking ("Cheri Cheri Lady") и норвежцы a-ha ("Take On Me").
Оказалось, что рок-музыка определила и 1990-е. Топ-3 занимает Король и Шут ("Кукла колдуна", "Дурак и молния" и "Прыгну со скалы"). Следом идут мастера гранж-рока Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), а также Мумий Тролль ("Владивосток 2000") и Сплин ("Выхода нет").
© РИА Новости / Илья ГригорьевКонцерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
Концерт панк-группы Король и Шут в петербургском СК Юбилейный 1 декабря 2013 года
1 из 3
Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
© РИА Новости / Илья Григорьев
© Канал nirvana на YoutubeNirvana на Unplugged In New York
Nirvana на Unplugged In New York
2 из 3
Nirvana на Unplugged In New York
© Канал nirvana на Youtube
© Фото : "Мумий Тролль"Музыкальная группа "Мумий Тролль"
Музыкальная группа Мумий Тролль
3 из 3
Музыкальная группа "Мумий Тролль"
© Фото : "Мумий Тролль"
1 из 3
Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
© РИА Новости / Илья Григорьев
2 из 3
Nirvana на Unplugged In New York
© Канал nirvana на Youtube
3 из 3
Музыкальная группа "Мумий Тролль"
© Фото : "Мумий Тролль"
Среди композиций 2000-х рок остается главным жанром, лидерство у русскоязычных и англоязычных исполнителей.
"При этом десятилетие также ознаменовано возрастающим интересом к женским исполнителям — они занимают сразу три строчки в Топ-5 самых прослушиваемых песен декады", — уточняют в сервисе.
Трэк "Искала" рок-певицы Земфиры вышел на первое место, а "Хочешь?" — на четвертое. Вторую строчку рейтинга занимает украинский дрим-поп-дуэт Flëur с композицией "Формалин".
© РИА Новости / Максим Авдеев / Перейти в фотобанкПевица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
Певица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой Спасибо
1 из 3
Певица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
© РИА Новости / Максим Авдеев
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.

Группа Би-2
2 из 3

Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© AFP 2021 / StringerВыступление американской группы Linkin Park в Джакарте. 21 сентября 2011
Выступление американской группы Linkin Park в Джакарте. 21 сентября 2011
3 из 3
Выступление американской группы Linkin Park в Джакарте. 21 сентября 2011
© AFP 2021 / Stringer
1 из 3
Певица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
© РИА Новости / Максим Авдеев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
3 из 3
Выступление американской группы Linkin Park в Джакарте. 21 сентября 2011
© AFP 2021 / Stringer
Не менее популярны русские рокеры: третье место у хита "Полковнику никто не пишет" Би-2. В топе также оказались канадцы Three Days Grace с хитом "I Hate Everything About You, альтернативщики Linkin Park с треками "In the End" и "Numb" и "Районы-кварталы" от группы Звери.
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9 декабря, 00:39Культура
Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
 
КультураМайкл ДжексонЗемфираQueenБи-2AC/DCModern TalkingМумий ТролльLinkin ParkABBAКороль и ШутЗнаменитостиНовости культурыМузыкаГруппа "Кино"A-haНаутилус Помпилиус
 
 
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