Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.Среди многообразия музыки 1970-х российских слушателей привлекает рок, причем исключительно иностранный. В топ-10 нет ни одной песни на русском языке.На первой строчке — хит американских рокеров KISS "I Was Made For Lovin’ You". Британцы Queen отметились сразу двумя работами – "Bohemian Rhapsody" и "Don't Stop Me Now". Целых три трэка австралийской рок-группы AC/DC вошли в список (это "Back in Black", "Highway to Hell" и "Thunderstruck").Разбавляют жанр шведская поп-группа ABBA с "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Майкл Джексон с "Billie Jean". Также в десятке оказались британские рокеры Black Sabbath с треком "Paranoid" и американский рок-коллектив Fleetwood Mac с песней "The Chain".В списке популярной музыки 1980-х все также доминирует рок, при этом первые четыре строчки занимает группа Кино ("Хочу перемен", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови"). Также в списке (на 10 месте) Nautilus Pompilius со "Скованные одной цепью". В топе оказались и "Another One Bites The Dust" Queen, "Where Is My Mind?" американской альтернативной команды Pixies.За поп "отвечают" немцы Modern Talking ("Cheri Cheri Lady") и норвежцы a-ha ("Take On Me").Оказалось, что рок-музыка определила и 1990-е. Топ-3 занимает Король и Шут ("Кукла колдуна", "Дурак и молния" и "Прыгну со скалы"). Следом идут мастера гранж-рока Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), а также Мумий Тролль ("Владивосток 2000") и Сплин ("Выхода нет").Среди композиций 2000-х рок остается главным жанром, лидерство у русскоязычных и англоязычных исполнителей.Трэк "Искала" рок-певицы Земфиры вышел на первое место, а "Хочешь?" — на четвертое. Вторую строчку рейтинга занимает украинский дрим-поп-дуэт Flëur с композицией "Формалин".Не менее популярны русские рокеры: третье место у хита "Полковнику никто не пишет" Би-2. В топе также оказались канадцы Three Days Grace с хитом "I Hate Everything About You, альтернативщики Linkin Park с треками "In the End" и "Numb" и "Районы-кварталы" от группы Звери.

