16:46 15.12.2021 (обновлено: 16:47 15.12.2021)
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян
Spotify рассказал, что у российских слушателей популярны KISS, Queen, Кино и Linkin Park
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыканты группы Kiss Пол Стэнли и Джин Симмонс выступают на концерте в СК "Олимпийский" в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.
"Spotify проанализировал песни 1970-х, 80-х, 90-х и нулевых и выяснил, какая музыка прошлого пользуются наибольшим успехом сегодня. В топе каждого десятилетия преобладает рок-звучание", — рассказали в пресс-службе сервиса.
Среди многообразия музыки 1970-х российских слушателей привлекает рок, причем исключительно иностранный. В топ-10 нет ни одной песни на русском языке.
На первой строчке — хит американских рокеров KISS "I Was Made For Lovin’ You". Британцы Queen отметились сразу двумя работами – "Bohemian Rhapsody" и "Don't Stop Me Now". Целых три трэка австралийской рок-группы AC/DC вошли в список (это "Back in Black", "Highway to Hell" и "Thunderstruck").
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Разбавляют жанр шведская поп-группа ABBA с "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Майкл Джексон с "Billie Jean". Также в десятке оказались британские рокеры Black Sabbath с треком "Paranoid" и американский рок-коллектив Fleetwood Mac с песней "The Chain".
В списке популярной музыки 1980-х все также доминирует рок, при этом первые четыре строчки занимает группа Кино ("Хочу перемен", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови"). Также в списке (на 10 месте) Nautilus Pompilius со "Скованные одной цепью". В топе оказались и "Another One Bites The Dust" Queen, "Where Is My Mind?" американской альтернативной команды Pixies.
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-ХаллГруппа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
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Группа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-Халл
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Nautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
CC BY-SA 3.0 / Thomas Steffan / Queen live in Frankfurt, GermanyРок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
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Рок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
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Группа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-Халл
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Nautilus Pompilius-30, концерт в Петербурге. Фото с места события
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Рок-группа "Queen" во время концерта во Франкфурте, Германия.
За поп "отвечают" немцы Modern Talking ("Cheri Cheri Lady") и норвежцы a-ha ("Take On Me").
Оказалось, что рок-музыка определила и 1990-е. Топ-3 занимает Король и Шут ("Кукла колдуна", "Дурак и молния" и "Прыгну со скалы"). Следом идут мастера гранж-рока Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), а также Мумий Тролль ("Владивосток 2000") и Сплин ("Выхода нет").
© РИА Новости / Илья ГригорьевКонцерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
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Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
© Фото : "Мумий Тролль"Музыкальная группа "Мумий Тролль"
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Музыкальная группа "Мумий Тролль"
© Фото : "Мумий Тролль"
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Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
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Музыкальная группа "Мумий Тролль"
© Фото : "Мумий Тролль"
Среди композиций 2000-х рок остается главным жанром, лидерство у русскоязычных и англоязычных исполнителей.
"При этом десятилетие также ознаменовано возрастающим интересом к женским исполнителям — они занимают сразу три строчки в Топ-5 самых прослушиваемых песен декады", — уточняют в сервисе.
Трэк "Искала" рок-певицы Земфиры вышел на первое место, а "Хочешь?" — на четвертое. Вторую строчку рейтинга занимает украинский дрим-поп-дуэт Flëur с композицией "Формалин".
© РИА Новости / Максим Авдеев / Перейти в фотобанкПевица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
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Певица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.
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Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.
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Певица Земфира выступила вчера в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с новой сольной программой "Спасибо".
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Группа "Би-2" во время выступления на праздничном концерте в День России на Красной площади.
Не менее популярны русские рокеры: третье место у хита "Полковнику никто не пишет" Би-2. В топе также оказались канадцы Three Days Grace с хитом "I Hate Everything About You, альтернативщики Linkin Park с треками "In the End" и "Numb" и "Районы-кварталы" от группы Звери.