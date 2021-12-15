https://ria.ru/20211215/multfilm-1763785846.html

Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах

Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах - РИА Новости, 15.12.2021

Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах

Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:22

2021-12-15T10:22

2021-12-15T10:22

культура

союзмультфильм

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760132431_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_508c272b59f7a0d2f223228bd71b924d.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"."Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря и пройдет в беспрецедентном формате: первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 08.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по сюжету нового мультсериала Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть. Кроме того, в новом "Ну, погоди! Каникулы", помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей – Бегемота, Свинки, Котенка появятся и другие второстепенные герои – спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля. Действие мультсериала развернется в локациях круглогодичного курорта.По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала рассчитан на аудиторию 6-8 лет.Четыре эпизода мультсериала – "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" - 17 декабря появятся в онлайн-кинотеатре Okko, а 20 декабря, мультсериал покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт". Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.

https://ria.ru/20211006/soyuzmultfilm-1753315734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

союзмультфильм, новости культуры