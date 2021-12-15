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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/multfilm-1763785846.html
Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах
Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах - РИА Новости, 15.12.2021
Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах
Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:22
2021-12-15T10:22
культура
союзмультфильм
новости культуры
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"."Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря и пройдет в беспрецедентном формате: первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 08.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по сюжету нового мультсериала Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть. Кроме того, в новом "Ну, погоди! Каникулы", помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей – Бегемота, Свинки, Котенка появятся и другие второстепенные герои – спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля. Действие мультсериала развернется в локациях круглогодичного курорта.По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала рассчитан на аудиторию 6-8 лет.Четыре эпизода мультсериала – "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" - 17 декабря появятся в онлайн-кинотеатре Okko, а 20 декабря, мультсериал покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт". Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.
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союзмультфильм, новости культуры
10:22 15.12.2021
 
Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах

Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на 79 уличных медиаэкранах в городах России

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
"Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря и пройдет в беспрецедентном формате: первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса – утренний и вечерний (в 08.30 и 18.00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сюжету нового мультсериала Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть. Кроме того, в новом "Ну, погоди! Каникулы", помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей – Бегемота, Свинки, Котенка появятся и другие второстепенные герои – спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля. Действие мультсериала развернется в локациях круглогодичного курорта.
"Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое "Ну, погоди! Каникулы" - это "мостик" между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей", - цитирует пресс-служба председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.
По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала рассчитан на аудиторию 6-8 лет.
Четыре эпизода мультсериала – "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" - 17 декабря появятся в онлайн-кинотеатре Okko, а 20 декабря, мультсериал покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт". Всего к производству на данный момент запланировано 52 серии.
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