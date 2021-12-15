https://ria.ru/20211215/mosgorduma-1763821060.html

Мосгордума приняла новый законопроект о молодежной политике

Мосгордума приняла новый законопроект о молодежной политике - РИА Новости, 15.12.2021

Мосгордума приняла новый законопроект о молодежной политике

Московская городская дума приняла новый законопроект о молодёжной политике, соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента в среду. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:44

2021-12-15T12:44

2021-12-15T12:44

общество

москва

московская городская дума

кирилл щитов

алексей шапошников

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла новый законопроект о молодёжной политике, соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента в среду."На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы "О молодежной политике"…", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников."За" проголосовали 30 депутатов, "против" было 2 депутата, воздержались также двое.Ранее законопроект был принят в первом чтении, на поправки было отведено 2 недели.Как отметил редактор проекта Кирилл Щитов, ему поступило 30 поправок, из которых 6 - поправок редактора. Всего редактором было одобрено 7 поправок, еще две - были учтены, а 23 предлагалось отклонить.Законопроект "О молодежной политике в городе Москве" разработан вслед за принятым в прошлом году федеральным законом "О молодежной политике в Российской Федерации". Как рассказывал Щитов, прошлый закон уже потерял свою актуальность, поменялись подходы, принципы реализации молодежной политики, появились новые технологии, общественные институты и организации.Документ состоит из 27 статей, объединенных в 5 глав, включающих цели, принципы и направления реализации молодежной политики, полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, формы участия молодых граждан в реализации молодежной политики и основные направления и виды поддержки молодежи.Согласно законопроекту, молодежь может рассчитывать на поддержку в сферах науки и образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и художественного творчества, жилищной сфере, помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.При этом сохраняются закрепленные ранее гарантии для молодых граждан, в том числе меры поддержки в сфере образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, меры поддержки молодых семей, меры поддержки в сфере профилактики и предупреждения алкоголизма и наркомании.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763483607.html

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общество, москва, московская городская дума, кирилл щитов, алексей шапошников