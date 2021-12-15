https://ria.ru/20211215/merkel-1763824219.html
Шольц поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти
Шольц поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти - РИА Новости, 15.12.2021
Шольц поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил свою предшественницу Ангелу Меркель за работу и "беспрепятственную" передачу власти, что, по его словам, вызвало "восхищение РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:59
2021-12-15T12:59
2021-12-15T13:00
в мире
германия
ангела меркель
олаф шольц
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БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил свою предшественницу Ангелу Меркель за работу и "беспрепятственную" передачу власти, что, по его словам, вызвало "восхищение и уважение" во всем мире."Я благодарю с этого места бывшего канцлера. Госпожа доктор Меркель в течение 16 лет впечатляюще и успешно служила ФРГ как канцлер… с мужеством, мудростью, прагматизмом и предусмотрительностью. В течение недель, когда происходила смена правительства, в эти сложные времена пандемии канцлер Меркель сделала все возможное для передачи власти преемнику максимально беспрепятственно. Ненапряженная, демократическая цивилизованность этого перехода от одного правительства ФРГ к другому было воспринято по всему миру с большим восхищением и уважением", - заявил Шольц, выступая во вторник в бундестаге ФРГ.По итогам выборов в немецкий бундестаг, которые прошли в Германии в сентябре, Социал-демократическая партия Германии во главе с лидером Олафом Шольцем победила и сформировала новое правительство. Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ после 16 лет пребывания у власти.
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в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц
12:59 15.12.2021 (обновлено: 13:00 15.12.2021)
Шольц поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти
Канцлер Германии Шольц поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти