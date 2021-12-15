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Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором более 16 тысяч раз
Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором более 16 тысяч раз - РИА Новости, 15.12.2021
Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором более 16 тысяч раз
Врачи воспользовались КТ-калькулятором для оценки состояния COVID-больных более 16 тысяч раз за год работы, сообщил РИА Новости главный врач ГКБ №67 им. Л.А... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:24
2021-12-15T09:24
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мексика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Врачи воспользовались КТ-калькулятором для оценки состояния COVID-больных более 16 тысяч раз за год работы, сообщил РИА Новости главный врач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.Врач отметил, что в декабре прошлого года был запущен КТ-калькулятор, разработанный совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, и этот цифровой сервис зарекомендовал себя как востребованный рабочий инструмент для врачей, лечащих пациентов с новой коронавирусной инфекцией. КТ-калькулятор помогает врачу оценить поражение легочной ткани без использования методов лучевой диагностики, а на основе комплекса клинических показателей, включающих в себя показатели анализа крови, уровень сатурации, температуру тела, характер симптомов и другие показатели."После получения оценки врач может принять решение о тактике ведения пациента. Алгоритм работы сервиса с высочайшей точностью определяет уровень поражения легких пациента, основываясь на базе "больших данных", в которой насчитывается более полумиллиона историй болезни. В результате применения разработки в зависимости от результатов исследования можно определить, нужно ли пациенту пройти КТ или в его выполнении нет необходимости. С помощью сервиса врачи смогли оценить состояние пациентов больше 16 тысяч раз, при этом на протяжении всего года КТ-калькулятор остается очень востребованным у медицинских специалистов", - рассказал Шкода.По его словам, сервис применяется не только в Москве, но и среди коллег из других российских регионов и даже зарубежных стран – в том числе из США, Мексики и ряда других. Так, в ноябре этого года КТ-калькулятор был представлен на стенде Made in Moscow в рамках крупнейшей международной медицинской выставки MEDICA 2021 в Дюссельдорфе и получил высокую оценку зарубежных коллег."Конечно, ни одна программа не заменит профессионализма врача и объективных данных лабораторных и инструментальных исследований. Однако наличие такого цифрового помощника крайне важно. Особенно в период пандемии, когда врачи работают в крайне напряженном режиме. Уверен, что со временем сервис сохранит свою востребованность у специалистов", - заключил Шкода.
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общество, сша, мексика, москва, мгу имени м. в. ломоносова
09:24 15.12.2021
 
Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором более 16 тысяч раз

Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором для COVID-пациентов более 16 тысяч раз

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа
Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Врачи воспользовались КТ-калькулятором для оценки состояния COVID-больных более 16 тысяч раз за год работы, сообщил РИА Новости главный врач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.
Врач отметил, что в декабре прошлого года был запущен КТ-калькулятор, разработанный совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, и этот цифровой сервис зарекомендовал себя как востребованный рабочий инструмент для врачей, лечащих пациентов с новой коронавирусной инфекцией. КТ-калькулятор помогает врачу оценить поражение легочной ткани без использования методов лучевой диагностики, а на основе комплекса клинических показателей, включающих в себя показатели анализа крови, уровень сатурации, температуру тела, характер симптомов и другие показатели.
"После получения оценки врач может принять решение о тактике ведения пациента. Алгоритм работы сервиса с высочайшей точностью определяет уровень поражения легких пациента, основываясь на базе "больших данных", в которой насчитывается более полумиллиона историй болезни. В результате применения разработки в зависимости от результатов исследования можно определить, нужно ли пациенту пройти КТ или в его выполнении нет необходимости. С помощью сервиса врачи смогли оценить состояние пациентов больше 16 тысяч раз, при этом на протяжении всего года КТ-калькулятор остается очень востребованным у медицинских специалистов", - рассказал Шкода.
По его словам, сервис применяется не только в Москве, но и среди коллег из других российских регионов и даже зарубежных стран – в том числе из США, Мексики и ряда других. Так, в ноябре этого года КТ-калькулятор был представлен на стенде Made in Moscow в рамках крупнейшей международной медицинской выставки MEDICA 2021 в Дюссельдорфе и получил высокую оценку зарубежных коллег.
"Конечно, ни одна программа не заменит профессионализма врача и объективных данных лабораторных и инструментальных исследований. Однако наличие такого цифрового помощника крайне важно. Особенно в период пандемии, когда врачи работают в крайне напряженном режиме. Уверен, что со временем сервис сохранит свою востребованность у специалистов", - заключил Шкода.
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