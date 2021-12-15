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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211215/malta-1763600021.html
На Мальте с 2022 года прекратят продавать изделия из одноразового пластика
На Мальте с 2022 года прекратят продавать изделия из одноразового пластика - РИА Новости, 15.12.2021
На Мальте с 2022 года прекратят продавать изделия из одноразового пластика
С января 2022 года с полок мальтийских магазинов пропадут все изделия из пластика, сообщает "Европульс". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:17
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С января 2022 года с полок мальтийских магазинов пропадут все изделия из пластика, сообщает "Европульс".В их числе: упаковка для продуктов, одноразовая посуда, палочки – ватные и для воздушных шаров.Продавцам-нарушителям будет грозить штраф до 2,5 тысячи евро.С 2021 года на Мальте уже нельзя было купить такие пластиковые предметы, потому что их перестали импортировать. В то же время закрыли все производства внутри страны. Так магазины смогли распродать оставшиеся запасы.Новые меры — часть европейской стратегии борьбы с пластиком. К 2030 году в ЕС вся упаковка из этого материала будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.Несколько стран — Германия, Чехия, Греция, Испания, Словения, Хорватия — уже запретили продажу некоторых видов пластика.
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испания, словения, хорватия, греция, чехия, германия, мальта, новости - туризм, туризм
01:17 15.12.2021
 
На Мальте с 2022 года прекратят продавать изделия из одноразового пластика

С 2022 году на Мальте запретят продавать пластиковую посуду и упаковку для продуктов

© Depositphotos / Popkova OlgaОдноразовая пластиковая посуда
Одноразовая пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Depositphotos / Popkova Olga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С января 2022 года с полок мальтийских магазинов пропадут все изделия из пластика, сообщает "Европульс".
В их числе: упаковка для продуктов, одноразовая посуда, палочки – ватные и для воздушных шаров.
Продавцам-нарушителям будет грозить штраф до 2,5 тысячи евро.
С 2021 года на Мальте уже нельзя было купить такие пластиковые предметы, потому что их перестали импортировать. В то же время закрыли все производства внутри страны. Так магазины смогли распродать оставшиеся запасы.
Новые меры — часть европейской стратегии борьбы с пластиком. К 2030 году в ЕС вся упаковка из этого материала будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.
Несколько стран — Германия, Чехия, Греция, Испания, Словения, Хорватия — уже запретили продажу некоторых видов пластика.
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