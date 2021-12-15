https://ria.ru/20211215/litsenziya-1763768347.html

Владельцы мини-зоопарков должны получить лицензию до первого января

Владельцы мини-зоопарков должны получить лицензию до первого января - РИА Новости, 15.12.2021

Владельцы мини-зоопарков должны получить лицензию до первого января

Все цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, а также другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T05:14

2021-12-15T05:14

2021-12-15T05:14

общество

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, а также другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, до 1 января должны получить лицензию на такую деятельность, в противном случае им грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."Если после Нового года в ходе проверки выяснится, что организация не обладает лицензией, будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки деятельности", - сказали в пресс-службе.В настоящее время ведомство проводит работу по выдаче таких лицензий. С 1 января 2022 года осуществление деятельности без этого документа повлечет административный штраф: для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.Согласно материалам службы, лицензии получили все крупнейшие российские цирки, зоопарки и океанариумы. Между тем, значительную часть потенциальных лицензиатов составляют индивидуальные предприниматели, имеющие небольшие зоосады и "живые уголки": такие лица, отмечают в службе, зачастую игнорируют требования законодательства и не направляют заявления на получение лицензии."Если эти организации содержат животных именно в культурно-зрелищных целях, и их деятельность направлена на извлечение прибыли, то они являются объектами надзора и также должны получить лицензию", - пояснили в пресс-службе.Все организации, которые не подали заявление на получение лицензии, ведомство включило в планы проверок на будущий год: как сообщили в пресс-службе, план проверок находится на согласовании в Генеральной прокуратуре РФ. Кроме того, в рамках проведения проверок планируется привлекать Росприроднадзор, в полномочия которого входит, в том числе, изъятие животных.Активность в конце годаРоссельхознадзор ранее указывал, что вопросы прохождения лицензирования обсуждались с профессиональными союзами и представителями бизнеса в течение всего текущего года. Ведомство также сообщало, что не вправе рассматривать вопрос о переносе срока лицензирования деятельности, но готово провести оценку в кратчайшие сроки.По информации службы, по состоянию на 3 декабря деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в РФ осуществляли порядка 600 организаций. От соискателей на эту дату поступило 302 заявления, выдано - 110 лицензий. Из-за несоответствия требованиям законодательства 52 соискателям в выдаче лицензии было отказано, а 14 соискателям - возвращен пакет документов."В настоящее время в работе находятся 136 заявлений, поступивших от хозяйствующих субъектов в первой половине ноября. Как и ожидалось, большинство обращений служба начала получать в конце года", - сообщает ведомство. Решение о выдаче еще семи будет принято на текущей неделе, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756514158.html

https://ria.ru/20200527/1572039260.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия