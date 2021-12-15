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Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"
Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной" - РИА Новости, 15.12.2021
Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"
Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:44
2021-12-15T20:51
происшествия
кемерово
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщает прокуратура Кемеровской области."Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору АО Холдинговая компания "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву по делу об аварии на шахте "Листвяжной"… сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве пояснили, что Алексеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html
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происшествия, кемерово, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
20:44 15.12.2021 (обновлено: 20:51 15.12.2021)
 
Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"

Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной" до 25 января 2022 года

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщает прокуратура Кемеровской области.
"Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору АО Холдинговая компания "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву по делу об аварии на шахте "Листвяжной"… сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
20:38
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"
В надзорном ведомстве пояснили, что Алексеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.
Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 14:21
Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину
 
ПроисшествияКемеровоСДС-УгольАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Россия
 
 
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