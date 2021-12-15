20:44 15.12.2021 (обновлено: 20:51 15.12.2021)
Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"
Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной" до 25 января 2022 года
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщает прокуратура Кемеровской области.
"Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору АО Холдинговая компания "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву по делу об аварии на шахте "Листвяжной"… сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что Алексеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.
Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.