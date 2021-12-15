https://ria.ru/20211215/listvyazhnaya-1763945129.html

Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"

Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной" - РИА Новости, 15.12.2021

Суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" из-за аварии на "Листвяжной"

Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:44

2021-12-15T20:44

2021-12-15T20:51

происшествия

кемерово

сдс-уголь

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово арестовал до 25 января генерального директора холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", сообщает прокуратура Кемеровской области."Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору АО Холдинговая компания "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву по делу об аварии на шахте "Листвяжной"… сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве пояснили, что Алексеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.Сообщалось, что в рамках дела задержаны основной собственник шахты и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, гендиректор Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211214/figuranty-1763660435.html

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происшествия, кемерово, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия