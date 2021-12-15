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Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину
Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину - РИА Новости, 15.12.2021
Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину
Хозяин шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и три других фигуранта дела вину не признают, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:31
2021-12-15T18:17
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
светлана петренко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хозяин шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и три других фигуранта дела вину не признают, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, Федяеву — основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" — предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Указанные лица в ходе допроса вины не признали", - сказала Петренко.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Впоследствии были отправлены под стражу директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
https://ria.ru/20211206/popravki-1762416998.html
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Владелец "СДС-Уголь" Михаил Федяев в суде по делу об аварии на шахте "Листвяжной"
Следственный комитет задержал сооснователя «СДС-Угля» Михаила Федяева. На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, принадлежащей компании, в ноябре погиб 51 человек. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), светлана петренко
16:31 15.12.2021 (обновлено: 18:17 15.12.2021)
 
Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину

Глава "СДС-Уголь" Федяев и еще три фигуранта не признали вину по делу о ЧП на "Листвяжной"

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хозяин шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и три других фигуранта дела вину не признают, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, Федяеву — основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" — предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Указанные лица в ходе допроса вины не признали", - сказала Петренко.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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Впоследствии были отправлены под стражу директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Светлана Петренко
 
 
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