https://ria.ru/20211215/listvyazhnaya-1763886654.html

Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину

Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину - РИА Новости, 15.12.2021

Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину

Хозяин шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и три других фигуранта дела вину не признают, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:31

2021-12-15T16:31

2021-12-15T18:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

светлана петренко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хозяин шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и три других фигуранта дела вину не признают, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, Федяеву — основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" — предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Указанные лица в ходе допроса вины не признали", - сказала Петренко.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Впоследствии были отправлены под стражу директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211206/popravki-1762416998.html

https://ria.ru/20211202/gosduma-1761908646.html

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Владелец "СДС-Уголь" Михаил Федяев в суде по делу об аварии на шахте "Листвяжной" Следственный комитет задержал сооснователя «СДС-Угля» Михаила Федяева. На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, принадлежащей компании, в ноябре погиб 51 человек. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности. 2021-12-15T16:31 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), светлана петренко