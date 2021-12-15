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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211215/les-1763844519.html
В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов
В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов - РИА Новости, 15.12.2021
В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов
В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:28
2021-12-15T14:28
тюменская область
природа
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
александр моор
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области."По результатам работы в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, при этом отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119 процентов. Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас – принципиально важная цель", – сказал губернатор региона Александр Моор на совещания руководителей лесного хозяйства регионов Уральского федерального округа, которое провел в Тюмени замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов.Участники совещания проанализировали итоги 2021 года. Агафонов напомнил, что по инициативе руководства Тюменской области для борьбы с пожарами были своевременно и оперативно задействованы силы из других регионов и федерального резерва, что позволило справиться с ситуацией"Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Но, на мой взгляд, руководство региона отработало на полную катушку. Было сделано все возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель", – заявил Агафонов, слова которого приводит пресс-служба.Губернатор отметил, что обеспечение пожарной безопасности в лесах, своевременное обнаружение и оперативная ликвидация возгораний входят в сферу особого внимания правительства Тюменской области. Ведь только в 2021 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" было закуплено 26 единиц лесопожарной техники и 362 единицы спецоборудования.
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природа, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), александр моор
14:28 15.12.2021
 

В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.
"По результатам работы в 2021 году восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов, при этом отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119 процентов. Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас – принципиально важная цель", – сказал губернатор региона Александр Моор на совещания руководителей лесного хозяйства регионов Уральского федерального округа, которое провел в Тюмени замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Участники совещания проанализировали итоги 2021 года. Агафонов напомнил, что по инициативе руководства Тюменской области для борьбы с пожарами были своевременно и оперативно задействованы силы из других регионов и федерального резерва, что позволило справиться с ситуацией
"Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Но, на мой взгляд, руководство региона отработало на полную катушку. Было сделано все возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель", – заявил Агафонов, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор отметил, что обеспечение пожарной безопасности в лесах, своевременное обнаружение и оперативная ликвидация возгораний входят в сферу особого внимания правительства Тюменской области. Ведь только в 2021 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" было закуплено 26 единиц лесопожарной техники и 362 единицы спецоборудования.
"Закупки современной техники и оборудования будут продолжены. В регионе внедряются современные технологии мониторинга лесных пожаров, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Подготовка к следующему пожароопасному сезону в Тюменской области уже началась", – заявил Моор.
 
Тюменская областьприродаФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Александр Моор
 
 
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