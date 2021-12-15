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SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов
SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов - РИА Новости, 15.12.2021
SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов
Просветительский проект SputnikPro провел серию лекций "Новая эпоха правды" для студентов журналистики ведущих российских и зарубежных вузов. Основной целью... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:24
2021-12-15T17:24
sputnik
журналистика
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Просветительский проект SputnikPro провел серию лекций "Новая эпоха правды" для студентов журналистики ведущих российских и зарубежных вузов. Основной целью серии образовательных мероприятий стал обмен актуальными медиапрактиками со студентами, специализирующимися в области медиакоммуникаций, а также формирование разностороннего подхода к освещению событий у будущих профессионалов.Среди российских участников проекта – профильные факультеты МГИМО МИД России, Пятигорского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина и Казанского федерального университета. Лекции прошли и с подключением зарубежных образовательных площадок - Пекинского университета (КНР), Университета Удаяна (Индонезия), Белградского университета (Сербия), Пешаварского университета (Пакистан), Университета имени Алламе Табатабаи (Иран), Школы журналистики информационного агентства IRNA(Иран), а также Университета имени Святого Франциска Ассизского (Боливия). В общей сложности в очном- и онлайн-форматах проект собрал более 300 слушателей в России и за рубежом.Для чтения лекций были приглашены ведущие эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – директор Дирекции государственных проектов Елена Давыдова, директор Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева, заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова, советник агентства Олег Дмитриев, главный редактор сайта Sputnik Mundo в Монтевидео Патрисия Ли Винне, начальник управления по работе с языковыми редакциями Иван Захаров, начальник отдела социальных сетей Максим Жестков и старший редактор службы визуальных проектов Екатерина Волкова.Зарубежным опытом со слушателями также поделились иностранные спикеры, медиаменеджеры зарубежных СМИ – директор английской редакции китайского информационного агентства Xinhua Дэн Юйшань, директор редакции внутренних новостей китайской газеты Global Times Чэнь Цинцин, дипломатический редактор индийской газеты The Economic Times Дипанджан Рой Чаудхари, директор по международному сотрудничеству вьетнамской медиакомпании Voice of Vietnam Тхай Хоа Нгьен, а также управляющий директор иранской газеты Iran Daily Тураж Ширалилу.В ходе встреч со студентами участники делились опытом подготовки новостных материалов, производством фото- и видеоконтента, работы в социальных сетях, обсуждали развитие современных медиа, способы верификации информации и борьбу с фейками.Представитель Фонда Горчакова Ляна Дымова отметила важность работы на данном направлении в контексте возрастающей роли СМИ в формировании глобальной повестки дня: "Средства массовой информации из важнейшего фактора превратились в полноценного актора международных отношений, что обуславливает важность подобных проектов. Подобная коллаборация практикующих журналистов и академического сообщества оказалась очень востребованным форматом, обеспечивающим максимальную эффективность".Серия лекций "Новая эпоха правды" реализована с сентября по декабрь 2021 года в рамках грантового проекта Фонда Горчакова с Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".На площадке Общественной палаты РФ организаторы и операторы проекта представили основные итоги серии лекций будущему журналистскому сообществу из разных регионов России.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnikдля журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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sputnik, журналистика, россия
17:24 15.12.2021
 

SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов

© Фото : Казанский федеральный университетSputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов
SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Казанский федеральный университет
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Просветительский проект SputnikPro провел серию лекций "Новая эпоха правды" для студентов журналистики ведущих российских и зарубежных вузов. Основной целью серии образовательных мероприятий стал обмен актуальными медиапрактиками со студентами, специализирующимися в области медиакоммуникаций, а также формирование разностороннего подхода к освещению событий у будущих профессионалов.
Среди российских участников проекта – профильные факультеты МГИМО МИД России, Пятигорского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина и Казанского федерального университета. Лекции прошли и с подключением зарубежных образовательных площадок - Пекинского университета (КНР), Университета Удаяна (Индонезия), Белградского университета (Сербия), Пешаварского университета (Пакистан), Университета имени Алламе Табатабаи (Иран), Школы журналистики информационного агентства IRNA(Иран), а также Университета имени Святого Франциска Ассизского (Боливия). В общей сложности в очном- и онлайн-форматах проект собрал более 300 слушателей в России и за рубежом.
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Для чтения лекций были приглашены ведущие эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – директор Дирекции государственных проектов Елена Давыдова, директор Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, заместитель директора Объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева, заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова, советник агентства Олег Дмитриев, главный редактор сайта Sputnik Mundo в Монтевидео Патрисия Ли Винне, начальник управления по работе с языковыми редакциями Иван Захаров, начальник отдела социальных сетей Максим Жестков и старший редактор службы визуальных проектов Екатерина Волкова.
Зарубежным опытом со слушателями также поделились иностранные спикеры, медиаменеджеры зарубежных СМИ – директор английской редакции китайского информационного агентства Xinhua Дэн Юйшань, директор редакции внутренних новостей китайской газеты Global Times Чэнь Цинцин, дипломатический редактор индийской газеты The Economic Times Дипанджан Рой Чаудхари, директор по международному сотрудничеству вьетнамской медиакомпании Voice of Vietnam Тхай Хоа Нгьен, а также управляющий директор иранской газеты Iran Daily Тураж Ширалилу.
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В ходе встреч со студентами участники делились опытом подготовки новостных материалов, производством фото- и видеоконтента, работы в социальных сетях, обсуждали развитие современных медиа, способы верификации информации и борьбу с фейками.
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" отметил: "Мы искренне благодарны нашим партнерам за поддержку нашей деятельности. Очень приятно осознавать, что формат работы с международной студенческой аудиторией, запущенный нами в рамках проекта SputnikPro 4 года назад, стал востребован сегодня столь уважаемыми профессиональными организациями".
Представитель Фонда Горчакова Ляна Дымова отметила важность работы на данном направлении в контексте возрастающей роли СМИ в формировании глобальной повестки дня: "Средства массовой информации из важнейшего фактора превратились в полноценного актора международных отношений, что обуславливает важность подобных проектов. Подобная коллаборация практикующих журналистов и академического сообщества оказалась очень востребованным форматом, обеспечивающим максимальную эффективность".
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Серия лекций "Новая эпоха правды" реализована с сентября по декабрь 2021 года в рамках грантового проекта Фонда Горчакова с Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
На площадке Общественной палаты РФ организаторы и операторы проекта представили основные итоги серии лекций будущему журналистскому сообществу из разных регионов России.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnikдля журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
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Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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