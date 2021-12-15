https://ria.ru/20211215/kurorty-1763832258.html

Горнолыжные курорты Кубани готовятся к наплыву гостей в зимние каникулы

Горнолыжные курорты Кубани готовятся к наплыву гостей в зимние каникулы - РИА Новости, 15.12.2021

Горнолыжные курорты Кубани готовятся к наплыву гостей в зимние каникулы

Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников примут около 400 тысяч человек, причем большая часть гостей направится в горный кластер, сообщили... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:38

2021-12-15T13:38

2021-12-15T13:38

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников примут около 400 тысяч человек, причем большая часть гостей направится в горный кластер, сообщили региональные власти.По прогнозам краевых властей, с декабря по март регион примет около 2,5 миллиона туристов, основной наплыв придется на период новогодних праздников – около 400 тысяч человек.Как уточнили в Минкурортов края, на курортах региона в зимнем сезоне гостей будут принимать около 1700 объектов общей емкостью 206 тысяч мест. Точкой притяжения станет горный кластер Сочи.Горноклиматические курорты СочиГорнолыжные курорты Сочи пик своей популярности набрали после зимней Олимпиады-2014. Многообразие форм горного рельефа и мягкий климат привлекают сюда любителей горнолыжного туризма. Удобная инфраструктура позволяет за сорок минут от международного аэропорта Сочи и ж/д вокзала в Адлере добраться до горных пиков и отелей, вписанных в ландшафт.Как заявили курортные власти, в предстоящие праздничные дни Сочи планирует принять более 250 тысяч туристов.Основной поток туристов зимой направится на курорты "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор". Первым в Сочи горнолыжный сезон 2021/2022 открылся на "Красной поляне", уже в начале декабря для гостей стали доступны склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше 2000 метров над уровнем моря. Для лыжников и сноубордистов открыли трассы среднего уровня сложности, а также для новичков - "Первый снег", где инструкторы курорта начали обучение с первого дня катания."Газпром" планирует открыть горнолыжный сезон в режиме тестовых катаний 18 декабря. Инфраструктура курорта представляет собой комплекс канатных дорог и горнолыжных трасс мирового уровня. Здесь работают 13 канатных дорог, в том числе одна из самых протяженных в мире канатных дорог 3S, длина которой более 5000 метров, одна кабина рассчитана на перевозку 30 человек.На "Розе Хутор" зимний сезон будет открыт 25 декабря. Как отметили в администрации курорта, уже заготовлено достаточно искусственного снега. В начале сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион – на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. В целом на "Роза Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России – 105 километров трасс. Также будут открыты две новые трассы: "Календула" и "Черника". Кроме того, на курорте запущены два новых подъемника ленточного типа.

https://ria.ru/20211214/kurort-1763705375.html

https://ria.ru/20211214/agroturizm-1763740852.html

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краснодарский край, сочи, роза хутор, новости - туризм, адлер, россия