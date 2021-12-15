Горнолыжные курорты Кубани готовятся к наплыву гостей в зимние каникулы
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников примут около 400 тысяч человек, причем большая часть гостей направится в горный кластер, сообщили региональные власти.
По прогнозам краевых властей, с декабря по март регион примет около 2,5 миллиона туристов, основной наплыв придется на период новогодних праздников – около 400 тысяч человек.
Как уточнили в Минкурортов края, на курортах региона в зимнем сезоне гостей будут принимать около 1700 объектов общей емкостью 206 тысяч мест. Точкой притяжения станет горный кластер Сочи.
Горноклиматические курорты Сочи
Горнолыжные курорты Сочи пик своей популярности набрали после зимней Олимпиады-2014. Многообразие форм горного рельефа и мягкий климат привлекают сюда любителей горнолыжного туризма. Удобная инфраструктура позволяет за сорок минут от международного аэропорта Сочи и ж/д вокзала в Адлере добраться до горных пиков и отелей, вписанных в ландшафт.
Как заявили курортные власти, в предстоящие праздничные дни Сочи планирует принять более 250 тысяч туристов.
Основной поток туристов зимой направится на курорты "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор". Первым в Сочи горнолыжный сезон 2021/2022 открылся на "Красной поляне", уже в начале декабря для гостей стали доступны склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше 2000 метров над уровнем моря. Для лыжников и сноубордистов открыли трассы среднего уровня сложности, а также для новичков - "Первый снег", где инструкторы курорта начали обучение с первого дня катания.
"Газпром" планирует открыть горнолыжный сезон в режиме тестовых катаний 18 декабря. Инфраструктура курорта представляет собой комплекс канатных дорог и горнолыжных трасс мирового уровня. Здесь работают 13 канатных дорог, в том числе одна из самых протяженных в мире канатных дорог 3S, длина которой более 5000 метров, одна кабина рассчитана на перевозку 30 человек.
На "Розе Хутор" зимний сезон будет открыт 25 декабря. Как отметили в администрации курорта, уже заготовлено достаточно искусственного снега. В начале сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион – на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. В целом на "Роза Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России – 105 километров трасс. Также будут открыты две новые трассы: "Календула" и "Черника". Кроме того, на курорте запущены два новых подъемника ленточного типа.