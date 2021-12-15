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Тверская область
https://ria.ru/20211215/kultura-1763909890.html
Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери
Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери - РИА Новости, 15.12.2021
Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери
В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:40
2021-12-15T17:40
тверская область
тверь
тверская область
владимир мединский
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также ключевые образовательные, туристические и музейные направления, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, к восстановлению тверского речного вокзала приступят в 2022 году, параллельно область планирует и возрождение Отроч монастыря.Он отметил, что возрождать Отроч монастырь необходимо с привлечением и участием общественностиГоворя об исторических зданиях, он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Дома офицеров, где ранее располагалось Суворовское училище.
https://ria.ru/20210809/sovet-1745020854.html
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тверь, тверская область, владимир мединский, игорь руденя, россия
17:40 15.12.2021
 

Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери

© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкМонастырь Отроч, памятник архитектуры XIV века.
Монастырь Отроч, памятник архитектуры XIV века. - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также ключевые образовательные, туристические и музейные направления, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По его словам, к восстановлению тверского речного вокзала приступят в 2022 году, параллельно область планирует и возрождение Отроч монастыря.
"На федеральном уровне создана рабочая группа по восстановлению вокзала, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский. В 2022 году предусмотрены проектные работы и восстановление вокзала с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал останется на прежнем месте – на стрелке Волги и Тверцы, он будет восстановлен в той же архитектурной форме и колористике, что и прежде, но из современных материалов", – сказал Руденяна пресс-конференции в среду.
Он отметил, что возрождать Отроч монастырь необходимо с привлечением и участием общественности
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"Отроч монастырь очень важен как элемент исторического наследия Тверской области. Эта тема обсуждалась на нашей недавней встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 30-е годы прошлого века был построен речной вокзал, связано с событиями, важными не только для истории Твери, но и для всей России. Оно связано с именами прославленных святых, государственных и религиозных деятелей, известных за пределами тверского края. Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, ключевые образовательные, туристические и музейные направления. И станет культурным ядром города", - сказал глава региона.
Говоря об исторических зданиях, он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Дома офицеров, где ранее располагалось Суворовское училище.
"В Доме офицеров мы также запланировали работы в 2022 году. Это будет филиал областной картинной галереи, здесь будут проходить культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья. Хочу отметить, что формирование культурного кластера Твери подразумевает вовлечение в него практически всех исторических зданий в центре города. Нам нужен центр европейского стандарта, интересный всем", - сказал Руденя.
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Тверская областьТверьТверская областьВладимир МединскийИгорь РуденяРоссия
 
 
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