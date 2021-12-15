https://ria.ru/20211215/kultura-1763909890.html

Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери

Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери - РИА Новости, 15.12.2021

Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери

В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:40

2021-12-15T17:40

2021-12-15T17:40

тверская область

тверь

тверская область

владимир мединский

игорь руденя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839094_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_80841cc3dbc204fddf04d19ba9e88dee.jpg

ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также ключевые образовательные, туристические и музейные направления, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, к восстановлению тверского речного вокзала приступят в 2022 году, параллельно область планирует и возрождение Отроч монастыря.Он отметил, что возрождать Отроч монастырь необходимо с привлечением и участием общественностиГоворя об исторических зданиях, он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Дома офицеров, где ранее располагалось Суворовское училище.

https://ria.ru/20210809/sovet-1745020854.html

https://ria.ru/20211123/napravlenie-1760398407.html

тверь

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, тверская область, владимир мединский, игорь руденя, россия