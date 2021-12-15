Руденя: Речной вокзал и Отроч монастырь станут культурным ядром Твери
ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Твери будет создан культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, а также ключевые образовательные, туристические и музейные направления, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По его словам, к восстановлению тверского речного вокзала приступят в 2022 году, параллельно область планирует и возрождение Отроч монастыря.
"На федеральном уровне создана рабочая группа по восстановлению вокзала, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский. В 2022 году предусмотрены проектные работы и восстановление вокзала с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал останется на прежнем месте – на стрелке Волги и Тверцы, он будет восстановлен в той же архитектурной форме и колористике, что и прежде, но из современных материалов", – сказал Руденяна пресс-конференции в среду.
Он отметил, что возрождать Отроч монастырь необходимо с привлечением и участием общественности
"Отроч монастырь очень важен как элемент исторического наследия Тверской области. Эта тема обсуждалась на нашей недавней встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 30-е годы прошлого века был построен речной вокзал, связано с событиями, важными не только для истории Твери, но и для всей России. Оно связано с именами прославленных святых, государственных и религиозных деятелей, известных за пределами тверского края. Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит восстановленный речной вокзал, Отроч монастырь, императорский путевой дворец, ключевые образовательные, туристические и музейные направления. И станет культурным ядром города", - сказал глава региона.
Говоря об исторических зданиях, он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Дома офицеров, где ранее располагалось Суворовское училище.
"В Доме офицеров мы также запланировали работы в 2022 году. Это будет филиал областной картинной галереи, здесь будут проходить культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья. Хочу отметить, что формирование культурного кластера Твери подразумевает вовлечение в него практически всех исторических зданий в центре города. Нам нужен центр европейского стандарта, интересный всем", - сказал Руденя.