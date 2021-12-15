https://ria.ru/20211215/krazha-1763819811.html
Укравшая более 20 миллионов рублей кассирша из Ачинска объяснила, куда делись деньги
СМИ: подозреваемая в крупной краже кассирша из Ачинска заявила о шантаже - РИА Новости, 15.12.2021
Укравшая более 20 миллионов рублей кассирша из Ачинска объяснила, куда делись деньги
Кассирша из Ачинска Красноярского края, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка, заявила, что стала жертвой шантажа. Об этом... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:50
2021-12-15T12:50
2021-12-15T16:01
происшествия
ачинск
красноярский край
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Кассирша из Ачинска Красноярского края, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка, заявила, что стала жертвой шантажа. Об этом пишет местное издание ИА "Запад24" со ссылкой на источник в силовых структурах.По информации СМИ, решившая сдаться женщина пришла в отделение полиции без похищенных денег. На допросе она заявила, что отдала их угрожавшим ей людям, однако не смогла описать внешность злоумышленников. Следствие проверяет ее показания.На прошлой неделе из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Полиция заподозрила одну из работниц.В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.Накануне в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась.
https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html
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происшествия, ачинск, красноярский край
12:50 15.12.2021 (обновлено: 16:01 15.12.2021)
СМИ: подозреваемая в крупной краже кассирша из Ачинска заявила о шантаже
СМИ: подозреваемая в краже денег кассирша из Ачинска заявила, что стала жертвой шантажа
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Кассирша из Ачинска Красноярского края
, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка, заявила, что стала жертвой шантажа. Об этом пишет местное издание ИА "Запад24"
со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации СМИ, решившая сдаться женщина пришла в отделение полиции без похищенных денег. На допросе она заявила, что отдала их угрожавшим ей людям, однако не смогла описать внешность злоумышленников. Следствие проверяет ее показания.
На прошлой неделе из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Полиция заподозрила одну из работниц.
В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.
Накануне в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась.