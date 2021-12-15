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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763947226.html
COVID-19 может провоцировать болезнь Паркинсона
Врач назвал болезнь Паркинсона одним из последствий COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021
COVID-19 может провоцировать болезнь Паркинсона
COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, рассказал Ura.ru главный профилактолог... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:10
2021-12-15T21:10
распространение коронавируса
общество
сергей токарев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, рассказал Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.Токарев подчеркнул, что такие случаи уже описаны учеными, причем среди пациентов есть достаточно молодые люди.Профилактолог пояснил, что у перенесших COVID-19 пациентов может возникнуть мультифакторное поражение центральной нервной системы: болезнь запускает многие аутоиммунные процессы в организме.Специалист призвал пройти полноценное обследование, чтобы исключить либо выявить на ранней стадии болезнь Паркинсона."По часто встречающимся симптомам потери обоняния мы предполагали, что коронавирус поражает центральную нервную систему, но теперь понимаем, что дело заходит намного дальше", — пояснил Токарев.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:10 15.12.2021
 
Врач назвал болезнь Паркинсона одним из последствий COVID-19

Врач-профилактолог Токарев заявил о риске развития болезни Паркинсона после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, рассказал Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
"Зная природу болезни Паркинсона, и предшествующие ей процессы образования соответствующих протеиновых структур, ученые предполагают, что коронавирусная инфекция может их провоцировать", — заявил врач.
Токарев подчеркнул, что такие случаи уже описаны учеными, причем среди пациентов есть достаточно молодые люди.
Профилактолог пояснил, что у перенесших COVID-19 пациентов может возникнуть мультифакторное поражение центральной нервной системы: болезнь запускает многие аутоиммунные процессы в организме.
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09:26Распространение коронавируса
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Специалист призвал пройти полноценное обследование, чтобы исключить либо выявить на ранней стадии болезнь Паркинсона.
"По часто встречающимся симптомам потери обоняния мы предполагали, что коронавирус поражает центральную нервную систему, но теперь понимаем, что дело заходит намного дальше", — пояснил Токарев.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоСергей ТокаревРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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