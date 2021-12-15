https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763947226.html

COVID-19 может провоцировать болезнь Паркинсона

Врач назвал болезнь Паркинсона одним из последствий COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

COVID-19 может провоцировать болезнь Паркинсона

COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, рассказал Ura.ru главный профилактолог... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:10

2021-12-15T21:10

2021-12-15T21:10

распространение коронавируса

общество

сергей токарев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие хронического заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, рассказал Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.Токарев подчеркнул, что такие случаи уже описаны учеными, причем среди пациентов есть достаточно молодые люди.Профилактолог пояснил, что у перенесших COVID-19 пациентов может возникнуть мультифакторное поражение центральной нервной системы: болезнь запускает многие аутоиммунные процессы в организме.Специалист призвал пройти полноценное обследование, чтобы исключить либо выявить на ранней стадии болезнь Паркинсона."По часто встречающимся симптомам потери обоняния мы предполагали, что коронавирус поражает центральную нервную систему, но теперь понимаем, что дело заходит намного дальше", — пояснил Токарев.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763779653.html

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общество, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии