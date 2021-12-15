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В Москве за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 780 человек с COVID, на ИВЛ находятся 548 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:00

2021-12-15T12:00

2021-12-15T12:00

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 780 человек с COVID, на ИВЛ находятся 548 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 780 человек. На ИВЛ находятся 548 человек. В городе выздоровели ещё 3 066 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 822 086", - говорится в сообщении.Уточняется, что в столице скончались 87 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

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