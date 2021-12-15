11:41 15.12.2021 (обновлено: 13:05 15.12.2021)
В России выявили 28 363 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 28 363 новых случая заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Четвертый день подряд оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса фиксирует менее 30 тысяч случаев COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 28 363 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1941 (6,8%) без клинических проявлений", — говорится в его пресс-релизе.
Накануне было 28 343 заболевших, темп прироста составил 0,28%. За время эпидемии — 10 103 160.
Умерли 1142 человека (днем ранее — 1145). Всего жертвами COVID-19 в России стал 292 891 человек. Выздоровели за сутки 35 633 пациента, за все время пандемии — более 8,83 миллиона.
Больше всего новых случаев в Москве — 2459 (1976). Вчера лидером был Санкт-Петербург с 1989 заразившимися, сегодня таковых 2055. На третьем месте Подмосковье — 1739 (1945).
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели семь человек, в Ненецком автономном округе — девять, Калмыкии — 16.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.