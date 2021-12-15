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В России под наблюдением находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19

В России под наблюдением находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

В России под наблюдением находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19

Более 700 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в настоящее время под наблюдением медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:42

2021-12-15T09:42

2021-12-15T09:49

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 700 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в настоящее время под наблюдением медиков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня более 700 тысяч пациентов мы сопровождаем", - сказал Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.Он отметил, что на пике заболеваемости коронавирусом под наблюдением врачей находились более 1 миллиона 300 тысяч пациентов.

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