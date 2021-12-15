https://ria.ru/20211215/kopenkina-1763917090.html

"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным

"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным - РИА Новости, 15.12.2021

"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным

Лариса Копенкина призналась, что рассталась с возлюбленным Василием Райским, за которого ранее собиралась замуж. Пара даже успела подать заявление в ЗАГС и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:10

2021-12-15T19:10

2021-12-15T19:10

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

прохор шаляпин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лариса Копенкина призналась, что рассталась с возлюбленным Василием Райским, за которого ранее собиралась замуж. Пара даже успела подать заявление в ЗАГС и отметить это в одном из столичных караоке-клубов.По некоторым данным, избранник Копенкиной занимался криптовалютой, однако затем в программе "Прямой эфир" выяснилось, что у Райского ранее были проблемы с законом.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Лариса заявила, что решила расстаться с мужчиной.В социальных сетях женщина сохраняет позитивный настрой.Одним из наиболее обсуждаемых романов Копенкиной стали отношения с Прохором Шаляпиным. Они до сих пор сохраняют друг к другу дружеские чувства.

https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html

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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин