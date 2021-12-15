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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211215/kopenkina-1763917090.html
"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным
"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным - РИА Новости, 15.12.2021
"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным
Лариса Копенкина призналась, что рассталась с возлюбленным Василием Райским, за которого ранее собиралась замуж. Пара даже успела подать заявление в ЗАГС и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:10
2021-12-15T19:10
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
прохор шаляпин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лариса Копенкина призналась, что рассталась с возлюбленным Василием Райским, за которого ранее собиралась замуж. Пара даже успела подать заявление в ЗАГС и отметить это в одном из столичных караоке-клубов.По некоторым данным, избранник Копенкиной занимался криптовалютой, однако затем в программе "Прямой эфир" выяснилось, что у Райского ранее были проблемы с законом.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Лариса заявила, что решила расстаться с мужчиной.В социальных сетях женщина сохраняет позитивный настрой.Одним из наиболее обсуждаемых романов Копенкиной стали отношения с Прохором Шаляпиным. Они до сих пор сохраняют друг к другу дружеские чувства.
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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин
19:10 15.12.2021
 
"Куда мне до него": Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным

Лариса Копенкина рассказала о расставании с возлюбленным Василием Райским

© Фото : @larakopenkina/InstagramЛариса Копенкина
Лариса Копенкина - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : @larakopenkina/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лариса Копенкина призналась, что рассталась с возлюбленным Василием Райским, за которого ранее собиралась замуж. Пара даже успела подать заявление в ЗАГС и отметить это в одном из столичных караоке-клубов.
По некоторым данным, избранник Копенкиной занимался криптовалютой, однако затем в программе "Прямой эфир" выяснилось, что у Райского ранее были проблемы с законом.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Лариса заявила, что решила расстаться с мужчиной.

"Я решила, что его недостойна. Пусть найдет кого-нибудь получше. С его-то биографией. Куда уж мне до него", – отметила Копенкина.

В социальных сетях женщина сохраняет позитивный настрой.

"Пересуды, разговоры, сплетни – это все пустяк. Главное – собой остаться. Жизнь прекрасна – это факт!" – написала Лариса в Instagram.

Одним из наиболее обсуждаемых романов Копенкиной стали отношения с Прохором Шаляпиным. Они до сих пор сохраняют друг к другу дружеские чувства.
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