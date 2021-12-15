Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/kompleks-1763767885.html
Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах
Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах - РИА Новости, 15.12.2021
Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах
Российские ученые разработали программный комплекс, способный прогнозировать и предупреждать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:29
2021-12-15T04:29
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_53dc287b1702035b21f1af3f1830058e.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские ученые разработали программный комплекс, способный прогнозировать и предупреждать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ)."Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ и Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ разработали и апробировали программный комплекс по предиктивной аналитике технических систем, который позволяет предсказывать и, как следствие, предупреждать сбои и отказы оборудования на производствах. Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф", - сказал собеседник агентства.По его словам, программа анализирует накопленную базу исторических данных и данных, передающихся с датчиков в режиме реального времени. Если информации недостаточно, а также когда необходимо предсказать ранее не происходившие или неизученные события, при построении прогнозных моделей применяются цифровые двойники.Кроме того, пояснили в НТИ, программный комплекс предсказывает аномальные режимы работы оборудования, заранее оповещает оператора о возможной поломке и предлагает превентивные меры для ее предотвращения. При этом для различных специалистов предприятия формируется адаптированная под их потребности отчетность о состоянии оборудования."Решение поможет компаниям отказаться от планового ремонта и проводить ремонт только тогда, когда он действительно нужен. Потенциальные потребители: производственные и добывающие компании в нефтегазовой, металлургической, энергетической и других отраслях. Стоимость внедрения программного комплекса начинается от 2-4 миллионов рублей", - пояснил собеседник агентства.Сейчас разработка ученых прошла тестирование на нескольких промышленных площадках, названия которых не раскрываются. Исследование показало, что только на одном типе оборудования компания может сэкономить до 60-70 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20211214/evakuatsiya-1763681121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6a9c2018165f155a3614e36df73dc97e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, национальная технологическая инициатива (нти), россия
04:29 15.12.2021
 
Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах

Российские ученые разработали программный комплекс для предотвращения ЧС на производствах

© Fotolia / KzenonРаботник на производстве
Работник на производстве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / Kzenon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские ученые разработали программный комплекс, способный прогнозировать и предупреждать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ и Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ разработали и апробировали программный комплекс по предиктивной аналитике технических систем, который позволяет предсказывать и, как следствие, предупреждать сбои и отказы оборудования на производствах. Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф", - сказал собеседник агентства.
По его словам, программа анализирует накопленную базу исторических данных и данных, передающихся с датчиков в режиме реального времени. Если информации недостаточно, а также когда необходимо предсказать ранее не происходившие или неизученные события, при построении прогнозных моделей применяются цифровые двойники.
Кроме того, пояснили в НТИ, программный комплекс предсказывает аномальные режимы работы оборудования, заранее оповещает оператора о возможной поломке и предлагает превентивные меры для ее предотвращения. При этом для различных специалистов предприятия формируется адаптированная под их потребности отчетность о состоянии оборудования.
"Решение поможет компаниям отказаться от планового ремонта и проводить ремонт только тогда, когда он действительно нужен. Потенциальные потребители: производственные и добывающие компании в нефтегазовой, металлургической, энергетической и других отраслях. Стоимость внедрения программного комплекса начинается от 2-4 миллионов рублей", - пояснил собеседник агентства.
Сейчас разработка ученых прошла тестирование на нескольких промышленных площадках, названия которых не раскрываются. Исследование показало, что только на одном типе оборудования компания может сэкономить до 60-70 миллионов рублей в год.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 15:49
Госдума приняла во втором чтении законопроект об эвакуации при угрозе ЧС
 
ТехнологииНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"