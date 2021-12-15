https://ria.ru/20211215/kompleks-1763767885.html

Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах

Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах - РИА Новости, 15.12.2021

Российские ученые придумали, как предотвращать ЧС на производствах

Российские ученые разработали программный комплекс, способный прогнозировать и предупреждать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:29

2021-12-15T04:29

2021-12-15T04:29

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_53dc287b1702035b21f1af3f1830058e.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские ученые разработали программный комплекс, способный прогнозировать и предупреждать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ)."Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ и Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ разработали и апробировали программный комплекс по предиктивной аналитике технических систем, который позволяет предсказывать и, как следствие, предупреждать сбои и отказы оборудования на производствах. Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф", - сказал собеседник агентства.По его словам, программа анализирует накопленную базу исторических данных и данных, передающихся с датчиков в режиме реального времени. Если информации недостаточно, а также когда необходимо предсказать ранее не происходившие или неизученные события, при построении прогнозных моделей применяются цифровые двойники.Кроме того, пояснили в НТИ, программный комплекс предсказывает аномальные режимы работы оборудования, заранее оповещает оператора о возможной поломке и предлагает превентивные меры для ее предотвращения. При этом для различных специалистов предприятия формируется адаптированная под их потребности отчетность о состоянии оборудования."Решение поможет компаниям отказаться от планового ремонта и проводить ремонт только тогда, когда он действительно нужен. Потенциальные потребители: производственные и добывающие компании в нефтегазовой, металлургической, энергетической и других отраслях. Стоимость внедрения программного комплекса начинается от 2-4 миллионов рублей", - пояснил собеседник агентства.Сейчас разработка ученых прошла тестирование на нескольких промышленных площадках, названия которых не раскрываются. Исследование показало, что только на одном типе оборудования компания может сэкономить до 60-70 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20211214/evakuatsiya-1763681121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), россия