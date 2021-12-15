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Леденящая кровь находка в туннеле
В старинном туннеле нашли загадочную комнату для казней - РИА Новости, 15.12.2021
Леденящая кровь находка в туннеле
Рабочие в Дели случайно обнаружили "загадочную" комнату для казней под зданием городской ассамблеи, об этом сообщает местный телеканал Pragnews. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:57
2021-12-15T07:35
в мире
индия
дели
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рабочие в Дели случайно обнаружили "загадочную" комнату для казней под зданием городской ассамблеи, об этом сообщает местный телеканал Pragnews.Находка была сделана в обнаруженном несколькими месяцами ранее "секретном" туннеле под зданием, которое было построено еще в 1912 году после переноса в Дели из Калькутты резиденции британского вице-короля Индии.С 1913 по 1926 год в нем размещалось Центральное законодательное собрание. Как рассказал спикер Законодательного собрания Дели Рам Нивас Гоэль, после 1926 года британские власти превратили здание в суд, где проводились судебные процессы над местными борцами за независимость. По его словам, заключенных доставляли в здание ассамблеи через вышеупомянутый туннель из "Красного форта", исторической цитадели Дели. Он предположил, что осужденных могли отправлять в комнату для казней после судов.Гоэль также сообщил, что комнату в туннеле случайно обнаружили рабочие, заметив стену, которая отличалась от других и казалась полой. Сломав ее, они обнаружили необычное помещение. Теперь изучением комнаты займутся археологи, они должны изучить и датировать кирпичи, дерево и другие найденные в помещении предметы.Как указывает Pragnews, несмотря на то, что самому зданию около 109 лет, оно не находится в ведении Археологической службы Индии.
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в мире, индия, дели
06:57 15.12.2021 (обновлено: 07:35 15.12.2021)
 
В старинном туннеле нашли загадочную комнату для казней

В старинном туннеле в Дели рабочие обнаружили загадочную комнату для казней

CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) / Железная колонна в Дели
Железная колонна в Дели - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) /
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рабочие в Дели случайно обнаружили "загадочную" комнату для казней под зданием городской ассамблеи, об этом сообщает местный телеканал Pragnews.
Находка была сделана в обнаруженном несколькими месяцами ранее "секретном" туннеле под зданием, которое было построено еще в 1912 году после переноса в Дели из Калькутты резиденции британского вице-короля Индии.
С 1913 по 1926 год в нем размещалось Центральное законодательное собрание. Как рассказал спикер Законодательного собрания Дели Рам Нивас Гоэль, после 1926 года британские власти превратили здание в суд, где проводились судебные процессы над местными борцами за независимость.
По его словам, заключенных доставляли в здание ассамблеи через вышеупомянутый туннель из "Красного форта", исторической цитадели Дели. Он предположил, что осужденных могли отправлять в комнату для казней после судов.
Гоэль также сообщил, что комнату в туннеле случайно обнаружили рабочие, заметив стену, которая отличалась от других и казалась полой. Сломав ее, они обнаружили необычное помещение. Теперь изучением комнаты займутся археологи, они должны изучить и датировать кирпичи, дерево и другие найденные в помещении предметы.
Как указывает Pragnews, несмотря на то, что самому зданию около 109 лет, оно не находится в ведении Археологической службы Индии.
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