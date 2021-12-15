https://ria.ru/20211215/komnata-1763770330.html

Леденящая кровь находка в туннеле

В старинном туннеле нашли загадочную комнату для казней - РИА Новости, 15.12.2021

Леденящая кровь находка в туннеле

Рабочие в Дели случайно обнаружили "загадочную" комнату для казней под зданием городской ассамблеи, об этом сообщает местный телеканал Pragnews. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T06:57

2021-12-15T06:57

2021-12-15T07:35

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рабочие в Дели случайно обнаружили "загадочную" комнату для казней под зданием городской ассамблеи, об этом сообщает местный телеканал Pragnews.Находка была сделана в обнаруженном несколькими месяцами ранее "секретном" туннеле под зданием, которое было построено еще в 1912 году после переноса в Дели из Калькутты резиденции британского вице-короля Индии.С 1913 по 1926 год в нем размещалось Центральное законодательное собрание. Как рассказал спикер Законодательного собрания Дели Рам Нивас Гоэль, после 1926 года британские власти превратили здание в суд, где проводились судебные процессы над местными борцами за независимость. По его словам, заключенных доставляли в здание ассамблеи через вышеупомянутый туннель из "Красного форта", исторической цитадели Дели. Он предположил, что осужденных могли отправлять в комнату для казней после судов.Гоэль также сообщил, что комнату в туннеле случайно обнаружили рабочие, заметив стену, которая отличалась от других и казалась полой. Сломав ее, они обнаружили необычное помещение. Теперь изучением комнаты займутся археологи, они должны изучить и датировать кирпичи, дерево и другие найденные в помещении предметы.Как указывает Pragnews, несмотря на то, что самому зданию около 109 лет, оно не находится в ведении Археологической службы Индии.

https://ria.ru/20211121/raskopki-1759884420.html

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в мире, индия, дели