https://ria.ru/20211215/klimat-1763831285.html

Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты

Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты - РИА Новости, 15.12.2021

Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты

Для многих экспертов стало неожиданностью подписание Китаем и США на климатической конференции в Глазго декларации о сотрудничестве в борьбе с изменением... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:33

2021-12-15T13:33

2021-12-15T13:33

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МОСКВА, 15 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Для многих экспертов стало неожиданностью подписание Китаем и США на климатической конференции в Глазго декларации о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Согласно этому документу, обе страны обязуются в следующие девять лет, до 2030 года, вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса Цельсия, как это записано в Парижском соглашении. Они призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть "значительный разрыв" между тем, что нужно сделать для этого, и тем, что сделано. Глава делегации Китая на переговорах о климате Се Чжэньхуа сообщил журналистам, что в вопросах климата у США и Китая больше общего, чем разногласий. О чем договорились страны – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Неожиданные договоренностиВ ноябре в шотландском Глазго с задержкой в год прошел климатический саммит ООН, собравший глав многих государств. Председатель КНР Си Цзиньпин, как и российский лидер Владимир Путин, в мероприятии участвовали удаленно. Путин записал видеообращение, а Си Цзиньпин направил письменное послание. Учитывая, что главы КНР в Глазго не было, а Китай заранее предупредил, что не будет менять уже выстроенные климатические планы – страна намерена достичь пика углеродных выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060-му, прорывов от саммита никто не ожидал.И все же Се Чжэньхуи и Джон Керри удивили мир совместным китайско-американским заявлением по климату.Стороны договорились создать рабочую группу по борьбе с изменением климата в ближайшее десятилетие. Пекин и Вашингтон также подтвердили, что будут соблюдать положения Парижского соглашения по климату 2015 года, чтобы поддерживать рост температуры Земли ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, и продолжать усилия по ограничению его до 1,5 градусов.Что касается сотрудничества по сокращению выбросов метана, две страны намерены разработать дополнительные меры по усилению контроля за этими выбросами как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Китай намерен разработать всеобъемлющий национальный план действий по метану, чтобы сократить его выбросы в 2020-х годах.Что касается сокращения выбросов CO2, стороны договорились сотрудничать в области политики распределенной генерации – строительстве небольших электростанций на возобновляемых источниках энергии, например, солнечной, энергию которых можно использовать для собственных нужд, а излишки отправлять в электросеть. Китай также обязался постепенно сокращать потребление угля в течение 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы).Се Чжэньхуа после публикации декларации заявил, что она еще раз доказывает: сотрудничество Китая и США - единственный правильный выбор, и что у КНР и Штатов больше причин для согласованных действий, чем разногласий по вопросам изменения климата. Вместе Китай и США могут добиться куда больше, чем поодиночке, и это принесет пользу всему миру.Создание рабочей группы должно было институционализировать механизм сотрудничества Китая и США в области изменения климата и "сделать совместные действия более практичными", указал спецпредставитель Китая по климату. Он отметил, что рабочая группа планирует провести первое заседание в первой половине следующего года.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение между Китаем и США. "Преодоление климатического кризиса требует международного сотрудничества и солидарности, и это важный шаг в правильном направлении", - написал он.Задел на будущееСтарший политический советник Greenpeace Восточной Азии Ли Шо считает, что декларация стала основой для последующей виртуальной встречи лидеров двух стран и создала атмосферу сотрудничества для дальнейшего обмена информацией по вопросам изменения климата. По его словам, это предотвратило наихудший сценарий разрыва отношений между Китаем и США в сфере борьбы с изменением климата.Для достижения долгосрочных целей, поставленных в Парижском соглашении, развитые страны должны сначала взять на себя инициативу в сокращении выбросов, полагает, в свою очередь, старший советник китайской делегации на COP26 Сюй Хуацин.Совместная декларация США и КНР по климату показывает, что при желании необходимости, точки соприкосновения можно найти даже в отношениях, полных противоречий.

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https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

https://ria.ru/20201009/gigant-1578884724.html

https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html

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сша, оон, greenpeace, си цзиньпин, земля