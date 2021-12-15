https://ria.ru/20211215/klimat-1763831285.html
Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты
Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты - РИА Новости, 15.12.2021
Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты
Для многих экспертов стало неожиданностью подписание Китаем и США на климатической конференции в Глазго декларации о сотрудничестве в борьбе с изменением... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:33
2021-12-15T13:33
2021-12-15T13:33
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МОСКВА, 15 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Для многих экспертов стало неожиданностью подписание Китаем и США на климатической конференции в Глазго декларации о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Согласно этому документу, обе страны обязуются в следующие девять лет, до 2030 года, вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса Цельсия, как это записано в Парижском соглашении. Они призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть "значительный разрыв" между тем, что нужно сделать для этого, и тем, что сделано. Глава делегации Китая на переговорах о климате Се Чжэньхуа сообщил журналистам, что в вопросах климата у США и Китая больше общего, чем разногласий. О чем договорились страны – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Неожиданные договоренностиВ ноябре в шотландском Глазго с задержкой в год прошел климатический саммит ООН, собравший глав многих государств. Председатель КНР Си Цзиньпин, как и российский лидер Владимир Путин, в мероприятии участвовали удаленно. Путин записал видеообращение, а Си Цзиньпин направил письменное послание. Учитывая, что главы КНР в Глазго не было, а Китай заранее предупредил, что не будет менять уже выстроенные климатические планы – страна намерена достичь пика углеродных выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060-му, прорывов от саммита никто не ожидал.И все же Се Чжэньхуи и Джон Керри удивили мир совместным китайско-американским заявлением по климату.Стороны договорились создать рабочую группу по борьбе с изменением климата в ближайшее десятилетие. Пекин и Вашингтон также подтвердили, что будут соблюдать положения Парижского соглашения по климату 2015 года, чтобы поддерживать рост температуры Земли ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, и продолжать усилия по ограничению его до 1,5 градусов.Что касается сотрудничества по сокращению выбросов метана, две страны намерены разработать дополнительные меры по усилению контроля за этими выбросами как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Китай намерен разработать всеобъемлющий национальный план действий по метану, чтобы сократить его выбросы в 2020-х годах.Что касается сокращения выбросов CO2, стороны договорились сотрудничать в области политики распределенной генерации – строительстве небольших электростанций на возобновляемых источниках энергии, например, солнечной, энергию которых можно использовать для собственных нужд, а излишки отправлять в электросеть. Китай также обязался постепенно сокращать потребление угля в течение 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы).Се Чжэньхуа после публикации декларации заявил, что она еще раз доказывает: сотрудничество Китая и США - единственный правильный выбор, и что у КНР и Штатов больше причин для согласованных действий, чем разногласий по вопросам изменения климата. Вместе Китай и США могут добиться куда больше, чем поодиночке, и это принесет пользу всему миру.Создание рабочей группы должно было институционализировать механизм сотрудничества Китая и США в области изменения климата и "сделать совместные действия более практичными", указал спецпредставитель Китая по климату. Он отметил, что рабочая группа планирует провести первое заседание в первой половине следующего года.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение между Китаем и США. "Преодоление климатического кризиса требует международного сотрудничества и солидарности, и это важный шаг в правильном направлении", - написал он.Задел на будущееСтарший политический советник Greenpeace Восточной Азии Ли Шо считает, что декларация стала основой для последующей виртуальной встречи лидеров двух стран и создала атмосферу сотрудничества для дальнейшего обмена информацией по вопросам изменения климата. По его словам, это предотвратило наихудший сценарий разрыва отношений между Китаем и США в сфере борьбы с изменением климата.Для достижения долгосрочных целей, поставленных в Парижском соглашении, развитые страны должны сначала взять на себя инициативу в сокращении выбросов, полагает, в свою очередь, старший советник китайской делегации на COP26 Сюй Хуацин.Совместная декларация США и КНР по климату показывает, что при желании необходимости, точки соприкосновения можно найти даже в отношениях, полных противоречий.
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сша, оон, greenpeace, си цзиньпин, земля
МОСКВА, 15 дек – Проект "Россия-Китай: Главное".
Для многих экспертов стало неожиданностью подписание Китаем
и США
на климатической конференции в Глазго
декларации о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Согласно этому документу, обе страны обязуются в следующие девять лет, до 2030 года, вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса Цельсия, как это записано в Парижском соглашении. Они призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть "значительный разрыв" между тем, что нужно сделать для этого, и тем, что сделано. Глава делегации Китая на переговорах о климате Се Чжэньхуа сообщил журналистам, что в вопросах климата у США и Китая больше общего, чем разногласий. О чем договорились страны – в материале проекта "Россия-Китай: главное".
Неожиданные договоренности
В ноябре в шотландском Глазго с задержкой в год прошел климатический саммит ООН
, собравший глав многих государств. Председатель КНР Си Цзиньпин
, как и российский лидер Владимир Путин
, в мероприятии участвовали удаленно. Путин записал видеообращение, а Си Цзиньпин направил письменное послание. Учитывая, что главы КНР в Глазго не было, а Китай заранее предупредил, что не будет менять уже выстроенные климатические планы – страна намерена достичь пика углеродных выбросов к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060-му, прорывов от саммита никто не ожидал.
И все же Се Чжэньхуи и Джон Керри
удивили мир совместным китайско-американским заявлением по климату.
Стороны договорились создать рабочую группу по борьбе с изменением климата в ближайшее десятилетие. Пекин
и Вашингтон
также подтвердили, что будут соблюдать положения Парижского соглашения по климату 2015 года, чтобы поддерживать рост температуры Земли
ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, и продолжать усилия по ограничению его до 1,5 градусов.
Что касается сотрудничества по сокращению выбросов метана, две страны намерены разработать дополнительные меры по усилению контроля за этими выбросами как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Китай намерен разработать всеобъемлющий национальный план действий по метану, чтобы сократить его выбросы в 2020-х годах.
Что касается сокращения выбросов CO2, стороны договорились сотрудничать в области политики распределенной генерации – строительстве небольших электростанций на возобновляемых источниках энергии, например, солнечной, энергию которых можно использовать для собственных нужд, а излишки отправлять в электросеть. Китай также обязался постепенно сокращать потребление угля в течение 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы).
Се Чжэньхуа после публикации декларации заявил, что она еще раз доказывает: сотрудничество Китая и США - единственный правильный выбор, и что у КНР и Штатов больше причин для согласованных действий, чем разногласий по вопросам изменения климата. Вместе Китай и США могут добиться куда больше, чем поодиночке, и это принесет пользу всему миру.
Создание рабочей группы должно было институционализировать механизм сотрудничества Китая и США в области изменения климата и "сделать совместные действия более практичными", указал спецпредставитель Китая по климату. Он отметил, что рабочая группа планирует провести первое заседание в первой половине следующего года.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
приветствовал соглашение между Китаем и США. "Преодоление климатического кризиса требует международного сотрудничества и солидарности, и это важный шаг в правильном направлении", - написал он.
Задел на будущее
"Для Китая и США крайне важно работать вместе с США. Будь то 1,5 или два градуса, цель может быть достигнута только совместными усилиями двух стран", - указал директор Китайского центра экономики энергетики Линь Боцян.
Старший политический советник Greenpeace
Восточной Азии Ли Шо считает, что декларация стала основой для последующей виртуальной встречи лидеров двух стран и создала атмосферу сотрудничества для дальнейшего обмена информацией по вопросам изменения климата. По его словам, это предотвратило наихудший сценарий разрыва отношений между Китаем и США в сфере борьбы с изменением климата.
Для достижения долгосрочных целей, поставленных в Парижском соглашении, развитые страны должны сначала взять на себя инициативу в сокращении выбросов, полагает, в свою очередь, старший советник китайской делегации на COP26 Сюй Хуацин.
Совместная декларация США и КНР по климату показывает, что при желании необходимости, точки соприкосновения можно найти даже в отношениях, полных противоречий.