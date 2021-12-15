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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211215/kitay-1763822159.html
Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня
Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня - РИА Новости, 15.12.2021
Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня
Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня по сценарию "Терминатора", когда неосмотрительное использование искусственного интеллекта в оборонной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:30
2021-12-15T13:30
россия-китай: главное
оон
китай
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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня по сценарию "Терминатора", когда неосмотрительное использование искусственного интеллекта в оборонной сфере ведет к катастрофе.Меморандум по использованию ИИ в военном деле стал первым в истории ООН профильным документом в этой сфере. Он предлагает общие правила разработки, внедрения и использования ИИ в военных системах. В частности, меморандум предлагает отказ от использования ИИ для развязывания войн, постоянный контроль человека над боевыми системами на основе искусственного интеллекта, создание международного режима, регулирующего военное применение ИИ "для предотвращения серьезного урона и даже катастрофы для человечества".Комментируя документ, один из китайских военных обозревателей в интервью Global Times отметил: "ИИ в военной сфере – палка о двух концах. Особенно это касается сферы принятия стратегических решений, ведь искусственный интеллект может быть использован и во благо, и во зло".
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оон, китай
13:30 15.12.2021
 

Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай выступил в ООН с планом профилактики судного дня по сценарию "Терминатора", когда неосмотрительное использование искусственного интеллекта в оборонной сфере ведет к катастрофе.
Меморандум по использованию ИИ в военном деле стал первым в истории ООН профильным документом в этой сфере. Он предлагает общие правила разработки, внедрения и использования ИИ в военных системах. В частности, меморандум предлагает отказ от использования ИИ для развязывания войн, постоянный контроль человека над боевыми системами на основе искусственного интеллекта, создание международного режима, регулирующего военное применение ИИ "для предотвращения серьезного урона и даже катастрофы для человечества".
Китайские космонавты проводят урок из космоса - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Как спят и что пьют китайские космонавты. В КНР провели урок из космоса
Комментируя документ, один из китайских военных обозревателей в интервью Global Times отметил: "ИИ в военной сфере – палка о двух концах. Особенно это касается сферы принятия стратегических решений, ведь искусственный интеллект может быть использован и во благо, и во зло".
 
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