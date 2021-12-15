https://ria.ru/20211215/kipr-1763825077.html

Власти Кипра вводят дополнительное тестирование для туристов

Власти Кипра вводят дополнительное тестирование для туристов - РИА Новости, 15.12.2021

Власти Кипра вводят дополнительное тестирование для туристов

Власти Кипра с 15 декабря в дополнение к действующим правилам обяжут туристов сдавать экспресс-тест, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:00

2021-12-15T15:00

2021-12-15T15:00

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Кипра с 15 декабря в дополнение к действующим правилам обяжут туристов сдавать экспресс-тест, сообщает АТОР.Пассажиры, въезжающие страну воздушным транспортом, должны пройти исследование на антиген по истечении 72 часов с момента прибытия."Он будет бесплатным. Тестирование пройдет в мобильных пунктах, организованных министерством здравоохранения, при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. От этой процедуры освобождены только те, кто получил третью, то есть бустерную дозу прививки", — говорится в сообщении министерства туризма Кипра.Таким образом, взрослые россияне, ревакцинированные "Спутником V", освобождены от нового тестирования.Новация не отменяет действующих туристических протоколов, а дополняет их.Российским гражданам, прошедших полный курс иммунизации "Спутником V", по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам — отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов.Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму CyprusFlightPass, а те, кто старше 12 лет, проходят за свой счет в аэропортах острова обязательный ПЦР-тест.

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

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кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь, ларнака (район)