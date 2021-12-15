https://ria.ru/20211215/khristiane-1763893743.html
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов - РИА Новости, 15.12.2021
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов
Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:55
религия
палестина
иордания
иерусалим
феофил iii (патриарх иерусалимский)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
иерусалимская православная церковь
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни."С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле. <...> В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество", - говорится в заявлении глав церквей Иерусалима, русский перевод которого опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.Заявление на английском языке 13 декабря опубликовал сайт Иерусалимского патриархата. По сведениям ОВЦС, его подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых - патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона.Главы церквей, говорится в нем, обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании дать отпор радикалам и "сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания". Также церкви призвали "начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие".Ранее лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе. Они опасались, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. По информации ОВЦС, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, якобы несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями.В Иерусалиме представлены православная, армянская, католическая, коптская, и сирийская церкви, которые совместно управляют храмом Гроба Господня - одной из главных святынь христианства. В 2018 году они принимали решение о закрытии дверей храма из-за спора с мэрией, планировавшей обложить налогом их недвижимость. Также в городе действуют общины Эфиопской церкви и ряда протестантских деноминаций.
https://ria.ru/20211210/aktsiya-1763115552.html
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палестина, иордания, иерусалим, феофил iii (патриарх иерусалимский), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, иерусалимская православная церковь
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни.
"С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле. <...> В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество", - говорится в заявлении глав церквей Иерусалима, русский перевод которого опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Заявление на английском языке 13 декабря опубликовал сайт Иерусалимского патриархата. По сведениям ОВЦС, его подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых - патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона.
Главы церквей, говорится в нем, обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании дать отпор радикалам и "сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания". Также церкви призвали "начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие".
Ранее лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе. Они опасались, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. По информации ОВЦС, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, якобы несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями.
В Иерусалиме представлены православная, армянская, католическая, коптская, и сирийская церкви, которые совместно управляют храмом Гроба Господня - одной из главных святынь христианства. В 2018 году они принимали решение о закрытии дверей храма из-за спора с мэрией, планировавшей обложить налогом их недвижимость. Также в городе действуют общины Эфиопской церкви и ряда протестантских деноминаций.