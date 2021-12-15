Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211215/khristiane-1763893743.html
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов - РИА Новости, 15.12.2021
Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов
Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:55
религия
палестина
иордания
иерусалим
феофил iii (патриарх иерусалимский)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
иерусалимская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acd589697e0fac727285284f9ced1d40.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни."С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле. &lt;...&gt; В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество", - говорится в заявлении глав церквей Иерусалима, русский перевод которого опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.Заявление на английском языке 13 декабря опубликовал сайт Иерусалимского патриархата. По сведениям ОВЦС, его подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых - патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона.Главы церквей, говорится в нем, обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании дать отпор радикалам и "сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания". Также церкви призвали "начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие".Ранее лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе. Они опасались, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. По информации ОВЦС, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, якобы несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями.В Иерусалиме представлены православная, армянская, католическая, коптская, и сирийская церкви, которые совместно управляют храмом Гроба Господня - одной из главных святынь христианства. В 2018 году они принимали решение о закрытии дверей храма из-за спора с мэрией, планировавшей обложить налогом их недвижимость. Также в городе действуют общины Эфиопской церкви и ряда протестантских деноминаций.
https://ria.ru/20211210/aktsiya-1763115552.html
https://ria.ru/20210501/ogon-1730839279.html
https://ria.ru/20180227/1515322547.html
палестина
иордания
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572260574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be29c63d3df840ea7c424fb1386c356b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, иордания, иерусалим, феофил iii (патриарх иерусалимский), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, иерусалимская православная церковь
16:53 15.12.2021 (обновлено: 16:55 15.12.2021)
 

Христиане Иерусалима заявили об угрозах со стороны радикалов

© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидеры христианских церквей Иерусалима заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни.
"С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле. <...> В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество", - говорится в заявлении глав церквей Иерусалима, русский перевод которого опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города в Иерусалиме
10 декабря, 13:41Религия
Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима
Заявление на английском языке 13 декабря опубликовал сайт Иерусалимского патриархата. По сведениям ОВЦС, его подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых - патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона.
Главы церквей, говорится в нем, обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании дать отпор радикалам и "сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания". Также церкви призвали "начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие".
Православные верующие c Благодатным огнем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 16:00Религия
Благодатный огонь из Иерусалима встретили по "российскому сценарию"
Ранее лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе. Они опасались, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. По информации ОВЦС, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, якобы несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями.
В Иерусалиме представлены православная, армянская, католическая, коптская, и сирийская церкви, которые совместно управляют храмом Гроба Господня - одной из главных святынь христианства. В 2018 году они принимали решение о закрытии дверей храма из-за спора с мэрией, планировавшей обложить налогом их недвижимость. Также в городе действуют общины Эфиопской церкви и ряда протестантских деноминаций.
Прихожане молятся у дверей закрытого Храма гроба Господня в Иерусалиме. 25 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.02.2018
27 февраля 2018, 08:00Религия
Трамп и старцы. Чем обернется война за Гроб Господень
 
РелигияПалестинаИорданияИерусалимФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатИерусалимская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"