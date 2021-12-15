https://ria.ru/20211215/khristenko-1763802404.html

Павел Христенко: для роста производительности нужна цифровая революция

Павел Христенко: для роста производительности нужна цифровая революция - РИА Новости, 15.12.2021

Павел Христенко: для роста производительности нужна цифровая революция

Цифровая революция и запуск цифровой экосистемы производительности: площадка МИА "Россия приняла участников первой бизнес-конференции "Производственная... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:01

2021-12-15T12:01

2021-12-15T12:01

экономика

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Цифровая революция и запуск цифровой экосистемы производительности: площадка МИА "Россия приняла участников первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы", где свои решения предложили специалисты в этой сфере. В их числе – генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел Христенко."Три года назад был запущен национальный проект "Производительность труда". Созданный в рамках программы Федеральный центр компетенций прошел длинный качественный путь с предприятиями по совершенствованию процессов и апробации новых. В этом году было принято решение дополнить возможности предприятий по повышению производительности труда с помощью создаваемой цифровой экосистемы, к которой, как мы ожидаем, присоединятся предприятия всех регионов. Цифровая экосистема позволит потребителю реализовать потребность в доступе к перечню программного обеспечения для решения типовых задач, а также в выборе наиболее подходящего по итогам создания цифрового профиля, а также к сопутствующим сервисам", - рассказал он.Смысл в том, чтобы на основании проведенного ФЦК аудита процессов на предприятиях и поиска слабых мест для повышения производительности труда внедрять необходимые для этого цифровые решения, создавая "коннект между процессами"."Из 64 оцениваемых стран по рейтингу цифровой зрелости IMD Россия пока занимает 42-е место. Естественно, это нас не устраивает. Мы хотим быть одним из лидеров. И нацпроект "Производительность труда" и цифровая экосистема, созданная в его рамках, направлены на то, чтобы дополнить уровень компетенций сотрудников на предприятиях нашей большой страны и позволить им принимать более взвешенные решения о внедрении необходимых цифровых сервисов, которые не только повысят производительность труда, но и простимулируют создание совершенно новых структур", - пояснил Христенко.По его словам, ядро такой экосистемы – это, прежде всего, качественные цифровые решения и сервисы. В экосистеме представлены потребители сервисов (заказчики) и разработчики ПО и инфраструктурных решений, которые будут оценены с помощью определенных механизмов при участии трех министерств – Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.Предложенная экосистема, по его мнению, имеет все характеристики и критерии экосистемы, в том числе наличие большого количества сервисов, например сервисов по предоставлению государственных мер поддержки предприятиям."Дополнительными продуктами экосистемы станут аналитика, платформа взаимодействия, обучение и консалтинг. Понятно, что аналитика – это, прежде всего, база знаний, платформа взаимодействия – общение с экспертными советами, которые создаются в рамках экосистемы, обучение и консалтинг – повышение компетенций сотрудников. Мы опираемся на четыре принципа цифровой экосистемы: ценность - фокус цифровой экосистемы на реальные положительные изменения в области цифровизации реального сектора экономики; экспертизу; простоту – экосистема – единое окно по реализации потребностей. Мы сделаем все возможное, чтобы использование экосистемы привело к сокращению транзакционных и организационных издержек на предприятиях, которые несомненно повлияют на рост производительности труда", - рассказал Христенко.Еще одним принципом работы цифровой экосистемы является открытость, поскольку ее потребитель – это не только заказчик программного продукта или его поставщик, но и государство.Он сообщил, что запуск сайта цифровой экосистемы будет анонсирован в ближайшее время и пригласил предприятия страны уже сегодня присоединиться к нацпроекту "Производительность труда" и впоследствии воспользоваться всеми созданными ранее сервисами и мерами поддержки, в том числе сервисами Цифровой экосистемы.

https://ria.ru/20211215/pereobuchenie-1763786595.html

https://ria.ru/20211214/fradkov-1763692194.html

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экономика, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия