15:37 15.12.2021 (обновлено: 16:10 15.12.2021)
В Берлине допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили
Представитель Берлинского суда допустил выдачу России осужденного за убийство Хангошвили
© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила выдачу России осужденного пожизненно за убийство Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Соколова (Красикова).
"Теоретически возможно, что подсудимый позже будет выслан и более не будет отбывать срок в Германии. Но это решение принимать не нам (Высшему суду ФРГ)", - заявила Яни журналистам. Она также отметила, что свидетелям по делу обеспечена защита.
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.