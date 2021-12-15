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В Берлине допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили
В Берлине допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили - РИА Новости, 15.12.2021
В Берлине допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили
Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила выдачу России осужденного пожизненно за убийство Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Соколова... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:37
2021-12-15T16:10
берлин (город)
россия
в мире
германия
зелимхан хангошвили
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила выдачу России осужденного пожизненно за убийство Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Соколова (Красикова)."Теоретически возможно, что подсудимый позже будет выслан и более не будет отбывать срок в Германии. Но это решение принимать не нам (Высшему суду ФРГ)", - заявила Яни журналистам. Она также отметила, что свидетелям по делу обеспечена защита.Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763850964.html
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берлин (город), россия, в мире, германия, зелимхан хангошвили
15:37 15.12.2021 (обновлено: 16:10 15.12.2021)
 
В Берлине допустили выдачу России осужденного за убийство Хангошвили

Представитель Берлинского суда допустил выдачу России осужденного за убийство Хангошвили

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила выдачу России осужденного пожизненно за убийство Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Соколова (Красикова).
"Теоретически возможно, что подсудимый позже будет выслан и более не будет отбывать срок в Германии. Но это решение принимать не нам (Высшему суду ФРГ)", - заявила Яни журналистам. Она также отметила, что свидетелям по делу обеспечена защита.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
14:50
Посол в Германии назвал приговор россиянину по делу Хангошвили политическим
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.
Участники процесса по делу россиянина Вадима Соколова (Красикова), обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в суде Берлина - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
13:17
Россиянина признали виновным по делу об убийстве Хангошвили в Берлине
 
Берлин (город)РоссияВ миреГерманияЗелимхан Хангошвили
 
 
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