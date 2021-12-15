15:32 15.12.2021 (обновлено: 15:55 15.12.2021)
Заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили
Прокуратура Германии: заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили
© РИА НовостиВ суде Берлина начинается процесс по делу об убийстве гражданина Грузии в парке Тиргартен
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Конкретный заказчик убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не установлен, заявил представитель генеральной прокуратуры ФРГ.
"Я дам короткое заявление от лица генеральной прокуратуры. Вторая уголовная палата Высшего суда (Берлина) в полном объеме подтвердила обвинение прокуратуры по убийству. Подсудимый 23 августа 2019 в Малом Тиргартене в Берлине убил гражданина Грузии, он застрелил его. Это произошло по заказу государства. Конкретный заказчик не установлен", - сказал представитель прокуратуры журналистам.
Он добавил, что как установил и суд, Хангошвили "оказался в поле зрения из-за своей враждебности российскому государству, а особенно из-за участия во боях второй чеченской войны".
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.