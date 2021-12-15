https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763866292.html

Заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили

Заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили - РИА Новости, 15.12.2021

Заказчика убийства Хангошвили в Берлине не установили

Конкретный заказчик убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не установлен, заявил представитель генеральной прокуратуры ФРГ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:32

2021-12-15T15:32

2021-12-15T15:55

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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Конкретный заказчик убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не установлен, заявил представитель генеральной прокуратуры ФРГ."Я дам короткое заявление от лица генеральной прокуратуры. Вторая уголовная палата Высшего суда (Берлина) в полном объеме подтвердила обвинение прокуратуры по убийству. Подсудимый 23 августа 2019 в Малом Тиргартене в Берлине убил гражданина Грузии, он застрелил его. Это произошло по заказу государства. Конкретный заказчик не установлен", - сказал представитель прокуратуры журналистам.Он добавил, что как установил и суд, Хангошвили "оказался в поле зрения из-за своей враждебности российскому государству, а особенно из-за участия во боях второй чеченской войны".Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили - это очевидный недружественный акт, он не будет оставлен без реакции. По его словам, в России считают приговор необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения Москвы и Берлина.

https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763867997.html

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в мире, берлин (город), германия, зелимхан хангошвили