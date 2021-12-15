https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763850964.html

Посол в Германии назвал приговор россиянину по делу Хангошвили политическим

Посол в Германии назвал приговор россиянину по делу Хангошвили политическим - РИА Новости, 15.12.2021

Посол в Германии назвал приговор россиянину по делу Хангошвили политическим

В России считают приговор гражданину РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным и политическим, это серьезно отягощает... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:50

2021-12-15T14:50

2021-12-15T15:17

германия

россия

в мире

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

зелимхан хангошвили

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БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости. В России считают приговор гражданину РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения наших стран, заявил журналистам в Берлине российский посол Сергей Нечаев."По поступающей информации, 15 декабря 2021 года германским судом был вынесен приговор, согласно которому за организацией убийства в Берлине 23 августа 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили стояли российские государственные структуры. Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Абсурдный тезис о причастности к деликту Российской Федерации на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами. Принимать в качестве таковых псевдорасследования и голословные утверждения ангажированных платформ Bellingcat* и Insider* (оба признаны в России иностранными агентами), неоднократно менявшиеся показания обработанного спецслужбами Украины "свидетеля" и иные домыслы, по меньшей мере странно", - заявил посол."Подобный исход вызывает у нас серьезную озабоченность, представляет собой очевидный недружественный акт и не будет оставлен без реакции", - сказал Нечаев. Он добавил, что "вряд ли случайно и время, выбранное для оглашения вердикта". Высокопоставленный дипломат не исключил, что "очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы изначально был омрачен диалог России с новым германским правительством".Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.* Признаны в России иностранными агентами

https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763827965.html

https://ria.ru/20210321/khangoshvili-1602133099.html

германия

россия

берлин (город)

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германия, россия, в мире, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), зелимхан хангошвили