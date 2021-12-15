14:50 15.12.2021 (обновлено: 15:17 15.12.2021)
Посол в Германии назвал приговор россиянину по делу Хангошвили политическим
Посол в ФРГ Нечаев назвал приговор россиянину по делу об убийстве Хангошвили политическим
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости. В России считают приговор гражданину РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным и политическим, это серьезно отягощает непростые отношения наших стран, заявил журналистам в Берлине российский посол Сергей Нечаев.
"По поступающей информации, 15 декабря 2021 года германским судом был вынесен приговор, согласно которому за организацией убийства в Берлине 23 августа 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили стояли российские государственные структуры. Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Абсурдный тезис о причастности к деликту Российской Федерации на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами. Принимать в качестве таковых псевдорасследования и голословные утверждения ангажированных платформ Bellingcat* и Insider* (оба признаны в России иностранными агентами), неоднократно менявшиеся показания обработанного спецслужбами Украины "свидетеля" и иные домыслы, по меньшей мере странно", - заявил посол.
"Подобный исход вызывает у нас серьезную озабоченность, представляет собой очевидный недружественный акт и не будет оставлен без реакции", - сказал Нечаев. Он добавил, что "вряд ли случайно и время, выбранное для оглашения вердикта". Высокопоставленный дипломат не исключил, что "очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы изначально был омрачен диалог России с новым германским правительством".
Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
* Признаны в России иностранными агентами
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