16:04 15.12.2021 (обновлено: 18:39 15.12.2021)
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против экс-судьи Хахалевой
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК; до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК; до четырех лет).
"Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела", — огласил решение глава судейского органа Николай Тимошин.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений, считает СК, содержит признаки подлога.
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Сама экс-судья на заседание не явилась. 8 декабря она улетела в Ереван.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На ней присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили. По информации СМИ, торжество могло обойтись в два миллиона долларов.
Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий.
Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий.
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