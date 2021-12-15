Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/khakhaleva-1763878214.html
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой - РИА Новости, 15.12.2021
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:04
2021-12-15T18:39
елена хахалева
происшествия
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/85/1530308507_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4a9d13973ad87799c9c7cddda0680391.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой, передает корреспондент РИА Новости.Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК; до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК; до четырех лет)."Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела", — огласил решение глава судейского органа Николай Тимошин.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений, считает СК, содержит признаки подлога.Сама экс-судья на заседание не явилась. 8 декабря она улетела в Ереван.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На ней присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили. По информации СМИ, торжество могло обойтись в два миллиона долларов.Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий.
https://ria.ru/20200728/1575049437.html
https://ria.ru/20181010/1530307240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/85/1530308507_171:0:955:588_1920x0_80_0_0_a1927f4a7f4a324440fa3862db92ac26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена хахалева, происшествия, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:04 15.12.2021 (обновлено: 18:39 15.12.2021)
 
Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Хахалевой

Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против экс-судьи Хахалевой

© Россия 24 Судья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Россия 24
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой, передает корреспондент РИА Новости.
Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК; до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК; до четырех лет).
"Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела", — огласил решение глава судейского органа Николай Тимошин.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений, считает СК, содержит признаки подлога.
Экс-судья Елена Хахалева
28 июля 2020, 14:54
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Сама экс-судья на заседание не явилась. 8 декабря она улетела в Ереван.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На ней присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили. По информации СМИ, торжество могло обойтись в два миллиона долларов.

Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 10.10.2018
10 октября 2018, 08:00
Неизвестные эпизоды биографии кубанской "золотой судьи" Хахалевой
 
Елена ХахалеваПроисшествияКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"