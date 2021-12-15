https://ria.ru/20211215/karta-1763933561.html

Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц

Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц - РИА Новости, 15.12.2021

Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:21

2021-12-15T19:21

2021-12-15T19:21

ярославская область

общество

рыбинск

ярославская область

здоровье - общество

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать проблемы здравоохранения, сообщило областное правительство.Евраев в среду провел совещание, на котором обсуждали выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. По данным правительства региона, пятилетняя программа модернизации стартовала в январе этого года, объем ее финансирования составит более 5 миллиардов рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области.Врио губернатора подчеркнул, что перед правительством региона стоят масштабные планы, и они должны быть выполнены."Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Как сообщила директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун, в этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения, закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. По словам Пиклун, программа позволяет сделать амбулаторную помощь более качественной и доступной людям, пациенты получают более высокий уровень медицинского обслуживания, врачи – комфортные и современные условия работы.По данным правительства области, в следующем году в рамках программы будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. Ремонт пройдет в 117 медорганизациях. Кроме того, сообщает региональное правительство, оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Продолжится и приобретение автотранспорта для поликлиник - они получат 26 автомобилей.

https://ria.ru/20211208/avtobus-1762824161.html

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общество, рыбинск, ярославская область, здоровье - общество, михаил евраев