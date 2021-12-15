Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211215/karta-1763933561.html
Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц
Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц - РИА Новости, 15.12.2021
Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:21
2021-12-15T19:21
ярославская область
общество
рыбинск
ярославская область
здоровье - общество
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать проблемы здравоохранения, сообщило областное правительство.Евраев в среду провел совещание, на котором обсуждали выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. По данным правительства региона, пятилетняя программа модернизации стартовала в январе этого года, объем ее финансирования составит более 5 миллиардов рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области.Врио губернатора подчеркнул, что перед правительством региона стоят масштабные планы, и они должны быть выполнены."Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Как сообщила директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун, в этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения, закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. По словам Пиклун, программа позволяет сделать амбулаторную помощь более качественной и доступной людям, пациенты получают более высокий уровень медицинского обслуживания, врачи – комфортные и современные условия работы.По данным правительства области, в следующем году в рамках программы будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. Ремонт пройдет в 117 медорганизациях. Кроме того, сообщает региональное правительство, оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Продолжится и приобретение автотранспорта для поликлиник - они получат 26 автомобилей.
https://ria.ru/20211208/avtobus-1762824161.html
https://ria.ru/20211214/pozhelanie-1763747324.html
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рыбинск, ярославская область, здоровье - общество, михаил евраев
19:21 15.12.2021
 
Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц

Врио главы Ярославской области Евраев поручил создать карту потребностей больниц в регионе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать проблемы здравоохранения, сообщило областное правительство.
Евраев в среду провел совещание, на котором обсуждали выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. По данным правительства региона, пятилетняя программа модернизации стартовала в январе этого года, объем ее финансирования составит более 5 миллиардов рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области.
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:54Ярославская область
Расписание автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени
Врио губернатора подчеркнул, что перед правительством региона стоят масштабные планы, и они должны быть выполнены.
"Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Как сообщила директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун, в этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения, закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. По словам Пиклун, программа позволяет сделать амбулаторную помощь более качественной и доступной людям, пациенты получают более высокий уровень медицинского обслуживания, врачи – комфортные и современные условия работы.
По данным правительства области, в следующем году в рамках программы будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. Ремонт пройдет в 117 медорганизациях. Кроме того, сообщает региональное правительство, оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Продолжится и приобретение автотранспорта для поликлиник - они получат 26 автомобилей.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 21:16Ярославская область
Врио ярославского губернатора пожелал школьникам смело идти за призванием
 
Ярославская областьОбществоРыбинскЯрославская областьЗдоровье - ОбществоМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"