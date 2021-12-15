Врио ярославского губернатора поручил создать карту потребностей больниц
Врио главы Ярославской области Евраев поручил создать карту потребностей больниц в регионе
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил создать документ, отражающий потребности всех медучреждений региона, чтобы более эффективно решать проблемы здравоохранения, сообщило областное правительство.
Евраев в среду провел совещание, на котором обсуждали выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. По данным правительства региона, пятилетняя программа модернизации стартовала в январе этого года, объем ее финансирования составит более 5 миллиардов рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области.
Врио губернатора подчеркнул, что перед правительством региона стоят масштабные планы, и они должны быть выполнены.
"Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Как сообщила директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун, в этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения, закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. По словам Пиклун, программа позволяет сделать амбулаторную помощь более качественной и доступной людям, пациенты получают более высокий уровень медицинского обслуживания, врачи – комфортные и современные условия работы.
По данным правительства области, в следующем году в рамках программы будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. Ремонт пройдет в 117 медорганизациях. Кроме того, сообщает региональное правительство, оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Продолжится и приобретение автотранспорта для поликлиник - они получат 26 автомобилей.