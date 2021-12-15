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СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам - РИА Новости, 15.12.2021
СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Организации по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:00
2021-12-15T01:00
в мире
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
рафаэль гросси
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами достигли прогресса в ходе продолжающихся обсуждений, сообщает телеканал Press TV.Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится достичь соглашения с Ираном о переустановке камер на объекте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в иранском Карадже. Он также отмечал, что Тегеран должен прояснить ряд вопросов, включая наличие ядерных материалов в незаявленных местах.Согласно данным телеканала, Хатибзаде сообщил, что сократились пробелы во взаимопонимании по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Представитель не раскрыл детали обсуждений и договоренностей."Я не хочу вдаваться в подробности, но могу ожидать, что обе стороны скоро достигнут взаимопонимания", - заявил он.В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года генеральный директор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси
01:00 15.12.2021
 
СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам

Press TV: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами достигли прогресса в ходе продолжающихся обсуждений, сообщает телеканал Press TV.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ стремится достичь соглашения с Ираном о переустановке камер на объекте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в иранском Карадже. Он также отмечал, что Тегеран должен прояснить ряд вопросов, включая наличие ядерных материалов в незаявленных местах.
Согласно данным телеканала, Хатибзаде сообщил, что сократились пробелы во взаимопонимании по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Представитель не раскрыл детали обсуждений и договоренностей.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но могу ожидать, что обе стороны скоро достигнут взаимопонимания", - заявил он.
В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года генеральный директор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль Гросси
 
 
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