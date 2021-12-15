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Инвестиции в основной капитал проектов Подмосковья превысят 1 трлн рублей
Инвестиции в основной капитал проектов Подмосковья превысят 1 трлн рублей - РИА Новости, 15.12.2021
Инвестиции в основной капитал проектов Подмосковья превысят 1 трлн рублей
Объем инвестиций Московской области в основной капитал реализуемых в регионе проектов составит к концу 2021 года примерно 1,1 триллиона рублей, сообщила министр РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:41
2021-12-15T15:41
2021-12-15T15:41
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем инвестиций Московской области в основной капитал реализуемых в регионе проектов составит к концу 2021 года примерно 1,1 триллиона рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Наш объем инвестиций в основной капитал второй год уже составляет один триллион рублей. В этом году мы тоже ставили себе эту планку, наша задача была перешагнуть границу в один триллион рублей. На первое сентября наша цифра это 700 млрд рублей, мы с уверенностью думаем, что по концу 2021 года объем инвестиций в основной капитал инвесторов Московской области составит примерно 1,1 триллиона рублей и мы прирастем примерно на 5%", - сказала Зиновьева.По ее словам, в прошлом году в связи с ковидными ограничениями некоторые инвестиционные проекты чуть продлили свой срок реализации, но в этом году наблюдается возврат и рост инвестиционной активности.
https://ria.ru/20211213/podmoskove-1763407545.html
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