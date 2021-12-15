https://ria.ru/20211215/inflyatsiya-1763934708.html

В России годовая инфляция замедлилась до 8,11 процента

В России годовая инфляция замедлилась до 8,11 процента - РИА Новости, 15.12.2021

В России годовая инфляция замедлилась до 8,11 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:28

2021-12-15T19:28

2021-12-15T19:28

экономика

турция

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".В предыдущем обзоре указывалось, что на 6 декабря инфляция составила 8,28%.По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим - 0,46%."Продолжилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,90% после минус 0,83%) за счет услуг зарубежного туризма (поездка в Турцию: минус 21,65% после минус 17,11% неделей ранее). На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%", - говорится в обзоре.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (78,4-7,9%) и будет вблизи 8%.

https://ria.ru/20211214/stavka-1763602055.html

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экономика, турция, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия