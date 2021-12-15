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Около Крымского моста загорелся грузовик
Около Крымского моста загорелся грузовик - РИА Новости, 15.12.2021
Около Крымского моста загорелся грузовик
Грузовик загорелся на подъезде к Крымскому мосту на стороне Кубани, сейчас движение осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе дорожного... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T23:33
2021-12-15T23:33
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузовик загорелся на подъезде к Крымскому мосту на стороне Кубани, сейчас движение осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе дорожного управления "Тамань"."В 22.50 движение запущено в штатном режиме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.До этого движение по направлению из Керчи в Новороссийск в 21.40 было сначала ограничено, а затем в 22.15 полностью перекрыто. Причина - возгорание грузовика в районе поста ДПС на стороне Кубани. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации.
https://ria.ru/20211116/dtp-1759323587.html
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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:33 15.12.2021
 
Около Крымского моста загорелся грузовик

На подъезде к Крымскому мосту на стороне Кубани загорелся грузовик

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузовик загорелся на подъезде к Крымскому мосту на стороне Кубани, сейчас движение осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе дорожного управления "Тамань".
"В 22.50 движение запущено в штатном режиме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
До этого движение по направлению из Керчи в Новороссийск в 21.40 было сначала ограничено, а затем в 22.15 полностью перекрыто. Причина - возгорание грузовика в районе поста ДПС на стороне Кубани. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации.
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 16:50
В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков
 
ПроисшествияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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