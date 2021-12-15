https://ria.ru/20211215/gospodderzhka-1763814869.html

Более тысячи будущих матерей Верхневолжья получили господдержку в 2021 году

Более тысячи будущих матерей Верхневолжья получили господдержку в 2021 году - РИА Новости, 15.12.2021

Более тысячи будущих матерей Верхневолжья получили господдержку в 2021 году

В Тверской области более тысячи будущих матерей получили господдержку в текущем году, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:19

2021-12-15T12:19

2021-12-15T12:19

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

господдержка

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. В Тверской области более тысячи будущих матерей получили господдержку в текущем году, сообщает пресс-служба областного правительства.Помощь беременным женщинам оказывается в Тверской области в рамках национального проекта "Демография".Поддержка семей с детьми, многодетных родителей, пропаганда семейных ценностей и ответственного подхода к воспитанию детей обозначены губернатором области Игорем Руденей в качестве ключевых задач семейной политики Тверской области, отметили в пресс-службе.В настоящее время в регионе действуют порядка 50 федеральных и региональных мер в области демографии.

https://ria.ru/20211209/gospodderzhka-1762973976.html

тверская область

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2021

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общество, тверская область, игорь руденя, господдержка