https://ria.ru/20211215/golikova-1763877135.html
Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания
Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания
Смертность от болезней органов дыхания на 35% выше в тех регионах РФ, где превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов загрязняющих веществ в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:01
2021-12-15T16:01
2021-12-15T16:14
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность от болезней органов дыхания на 35% выше в тех регионах РФ, где превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Выявлено, что в регионах с превышением ПДК по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу смертность от болезней органов дыхания на 35% выше, чем в регионах, где такого превышения нет", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.
https://ria.ru/20211215/pasporta-1763869940.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
16:01 15.12.2021 (обновлено: 16:14 15.12.2021)
Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания
Вице-премьер Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания