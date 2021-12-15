https://ria.ru/20211215/golikova-1763877135.html

Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания

Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания - РИА Новости, 15.12.2021

Голикова раскрыла статистику смертности от болезней органов дыхания

Смертность от болезней органов дыхания на 35% выше в тех регионах РФ, где превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов загрязняющих веществ в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:01

2021-12-15T16:01

2021-12-15T16:14

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность от болезней органов дыхания на 35% выше в тех регионах РФ, где превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Выявлено, что в регионах с превышением ПДК по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу смертность от болезней органов дыхания на 35% выше, чем в регионах, где такого превышения нет", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.

https://ria.ru/20211215/pasporta-1763869940.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия