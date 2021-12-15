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Религия
https://ria.ru/20211215/gimnaziya-1763885204.html
В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове
В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове - РИА Новости, 15.12.2021
В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове
Православная гимназия в Серпухове, в которой в понедельник произошел взрыв, вряд ли откроется до Нового года, а потом дети уйдут на Рождественские каникулы,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:26
2021-12-15T16:26
религия
серпухов
русская православная церковь
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Православная гимназия в Серпухове, в которой в понедельник произошел взрыв, вряд ли откроется до Нового года, а потом дети уйдут на Рождественские каникулы, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей - находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Как позже сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия в Серпухове были госпитализировано восемь человек: шесть человек в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом."Гимназия сегодня не работает. Дети все пока дома, не учатся. Пока решается, переведут ли детей на дистанционное обучение или в другое образовательное учреждение. Сегодня, вроде как, в здание должны допустить рабочих, чтобы выяснить объем ремонтных работ. До Нового года гимназия вряд ли откроется, потом дети уйдут на каникулы, а уже потом идут учиться", - сказал Семенов.Он напомнил, что обучение в православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского – это основное общее образование. "Это общеобразовательная вся программа с добавлением религиозных дисциплин: закон Божий, пение, церковнославянский язык", - заключил собеседник агентства.Во вторник благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, после ЧП он работает в обычном режиме.Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
https://ria.ru/20211215/travlya-1763802566.html
https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html
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серпухов, русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове
16:26 15.12.2021
 

В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Православная гимназия в Серпухове, в которой в понедельник произошел взрыв, вряд ли откроется до Нового года, а потом дети уйдут на Рождественские каникулы, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей - находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Как позже сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия в Серпухове были госпитализировано восемь человек: шесть человек в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом.
"Гимназия сегодня не работает. Дети все пока дома, не учатся. Пока решается, переведут ли детей на дистанционное обучение или в другое образовательное учреждение. Сегодня, вроде как, в здание должны допустить рабочих, чтобы выяснить объем ремонтных работ. До Нового года гимназия вряд ли откроется, потом дети уйдут на каникулы, а уже потом идут учиться", - сказал Семенов.
Он напомнил, что обучение в православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского – это основное общее образование. "Это общеобразовательная вся программа с добавлением религиозных дисциплин: закон Божий, пение, церковнославянский язык", - заключил собеседник агентства.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:34Религия
В РПЦ прокомментировали информацию о травле в гимназии в Серпухове
Во вторник благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, после ЧП он работает в обычном режиме.
Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 14:17Религия
Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове
 
РелигияСерпуховРусская православная церковьВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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