https://ria.ru/20211215/gimnaziya-1763885204.html

В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове

В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове - РИА Новости, 15.12.2021

В епархии рассказали, когда откроют православную гимназию в Серпухове

Православная гимназия в Серпухове, в которой в понедельник произошел взрыв, вряд ли откроется до Нового года, а потом дети уйдут на Рождественские каникулы,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:26

2021-12-15T16:26

2021-12-15T16:26

религия

серпухов

русская православная церковь

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Православная гимназия в Серпухове, в которой в понедельник произошел взрыв, вряд ли откроется до Нового года, а потом дети уйдут на Рождественские каникулы, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей - находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Как позже сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия в Серпухове были госпитализировано восемь человек: шесть человек в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом."Гимназия сегодня не работает. Дети все пока дома, не учатся. Пока решается, переведут ли детей на дистанционное обучение или в другое образовательное учреждение. Сегодня, вроде как, в здание должны допустить рабочих, чтобы выяснить объем ремонтных работ. До Нового года гимназия вряд ли откроется, потом дети уйдут на каникулы, а уже потом идут учиться", - сказал Семенов.Он напомнил, что обучение в православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского – это основное общее образование. "Это общеобразовательная вся программа с добавлением религиозных дисциплин: закон Божий, пение, церковнославянский язык", - заключил собеседник агентства.Во вторник благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, после ЧП он работает в обычном режиме.Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.

https://ria.ru/20211215/travlya-1763802566.html

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

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серпухов, русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове