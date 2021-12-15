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"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной
"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной - РИА Новости, 15.12.2021
"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной
"Газпром" досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по прокачке голубого топлива в 2021 году, заявила компания. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:04
2021-12-15T20:25
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Газпром" досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по прокачке голубого топлива в 2021 году, заявила компания.Отмечается, что холдинг продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору на поставки газа через территорию страны. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что для этого газ сначала нужно продать в Европу.
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в мире, украина, газпром, спг, европа, telegram (приложение)
19:04 15.12.2021 (обновлено: 20:25 15.12.2021)
 
"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной

"Газпром" досрочно выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной за 2021 год

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Газпром" досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по прокачке голубого топлива в 2021 году, заявила компания.
"С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", — говорится в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что холдинг продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору на поставки газа через территорию страны. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.
В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что для этого газ сначала нужно продать в Европу.
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