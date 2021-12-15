https://ria.ru/20211215/gaz-1763867497.html

Еврокомиссар не исключил рисков для газоснабжения в ЕС при холодной зиме

Еврокомиссар не исключил рисков для газоснабжения в ЕС при холодной зиме - РИА Новости, 15.12.2021

Еврокомиссар не исключил рисков для газоснабжения в ЕС при холодной зиме

Рисков возникновения кризиса со снабжением газом в Евросоюзе в настоящее время нет, но многое зависит от погоды предстоящей зимой, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:34

2021-12-15T15:34

2021-12-15T15:54

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости, Мария Князева. Рисков возникновения кризиса со снабжением газом в Евросоюзе в настоящее время нет, но многое зависит от погоды предстоящей зимой, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции."Мы мониторим уровни хранилищ (газа в Евросоюзе - ред.) очень внимательно. Согласно оценкам рынка, уровни в хранилищах будут оставаться ниже, чем в прошлом. Но мы не видим незамедлительных рисков для кризиса снабжения. Однако есть значимая переменная (при оценке рисков - ред.): это наша погода, то, как будет выглядеть зима", - сказала она.

https://ria.ru/20211215/gaz-1763848339.html

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в мире, еврокомиссия