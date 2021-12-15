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ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа
ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа - РИА Новости, 15.12.2021
ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа
Еврокомиссия предложила не продлевать в ЕС долгосрочные контракты на импорт природного газа после 2049 года, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:44
2021-12-15T15:38
экономика
евросоюз
еврокомиссия
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила не продлевать в ЕС долгосрочные контракты на импорт природного газа после 2049 года, говорится в релизе ЕК.При этом краткосрочные договоры на закупку ископаемого газа не собираются запрещать, пояснил журналистам источник в Евросоюзе."Что касается ископаемого, или, как его часто называют, природного газа, сейчас существуют долгосрочные контракты с поставщиками, которые могут длиться от десяти до 20 лет. Мы предлагаем в соответствии с поставленной целью по декарбонизации на 2050 год запретить такие долгосрочные контракты к концу 2049 года", — сказал он.Как заявили в российском Минэнерго, необходимо дождаться окончания дискуссии по этой теме и посмотреть уже на финальные предложения ЕК.Сейчас основной поставщик газа для ЕС — "Газпром", у которого есть долгосрочные контракты. Брюссель хочет сделать регион климатически нейтральным к 2050 году: это потребует сократить потребление ископаемых видов топлива и увеличить использование возобновляемых источников энергии.Как накануне сообщил Bloomberg, Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа. Такая политика подразумевает радикальную перестройку рынка. Кроме того, ЕК хочет представить меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита сырья и рекордного повышения цен. Брюссель намерен также создать стратегический подход к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, газпром
14:44 15.12.2021 (обновлено: 15:38 15.12.2021)
 
ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа

ЕК предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт газа после 2049 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила не продлевать в ЕС долгосрочные контракты на импорт природного газа после 2049 года, говорится в релизе ЕК.
При этом краткосрочные договоры на закупку ископаемого газа не собираются запрещать, пояснил журналистам источник в Евросоюзе.
"Что касается ископаемого, или, как его часто называют, природного газа, сейчас существуют долгосрочные контракты с поставщиками, которые могут длиться от десяти до 20 лет. Мы предлагаем в соответствии с поставленной целью по декарбонизации на 2050 год запретить такие долгосрочные контракты к концу 2049 года", — сказал он.
Как заявили в российском Минэнерго, необходимо дождаться окончания дискуссии по этой теме и посмотреть уже на финальные предложения ЕК.

"Как часто показывает опыт, все-таки по итогам дискуссий рождается некая более взвешенная позиция", — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Сейчас основной поставщик газа для ЕС — "Газпром", у которого есть долгосрочные контракты. Брюссель хочет сделать регион климатически нейтральным к 2050 году: это потребует сократить потребление ископаемых видов топлива и увеличить использование возобновляемых источников энергии.
Как накануне сообщил Bloomberg, Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа. Такая политика подразумевает радикальную перестройку рынка. Кроме того, ЕК хочет представить меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита сырья и рекордного повышения цен. Брюссель намерен также создать стратегический подход к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
14:42
ЕК предложила создать механизм совместных закупок газа в хранилища
 
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